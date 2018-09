Supersolu-ukkonen todennäköisesti sunnuntain sääilmiöiden takana – trombeja saattoi olla jopa kaksi

Ilmatieteenlaitoksen meterologi Jenni Rauhala arvioi Joutsan Seudulle tiistaina aamupäivällä, että videoille ja kuviin tallennettu sunnuntai-illan sääilmiö Ollinsalmen sillan, Uimaniemen ja Marjotaipaleen suunnalla oli nimenomaan trombi.

Trombin hän arvioi kuuluvan niin sanottuun F1-luokkaan, joka tarkoittaa, että tuulen nopeus nousee yli 33 metrin sekunnissa. Tyypillisesti F1-luokka aiheuttaa tuhoja metsässä, mutta ei kuitenkaan vielä merkittäviä vaurioita rakennuksille.

– Mahdollinen supersolu-ukkonen eteni sunnuntaina lännestä kohti itää Joutsan kirkonkylän eteläpuolitse. Supersolu-ukkosissa esiintyy juuri trombeja, mutta myös syöksyvirtaukset ovat mahdollisia, taustoittaa Rauhala.

Mielenkiintoiseksi tapauksen tekevät lisähavainnot. Trombi nimittäin rantautui Marjotaipaleen puolella Kapeaniementiellä, jossa se aiheutti tuhoja metsässä sekä erään vapaa-ajanasunnon pihapiirissä. Lisäksi tuhovahinkoja on erään mökin pihapiirissä Käyrässaaressa ja jopa Hirvensalmen Hämeenmäessä saakka. Onko trombi sitten ylittänyt jopa Etelä-Suonteen saariston?

– Kyse voi olla samasta trombista tai saman pilven aiheuttamasta toisesta trombista tai syöksyvirtauksesta. Tämän selvittämiseksi tarvitaan lisää havaintoja tuhoista tai itse ilmiöstä [havaintoja kaivataan erityisesti kartalla katkoviivalla rajatuilta alueilta], kertoo Rauhala.

Etelä-Savon Metsänhoitoyhdistyksen metsäasiantuntija Kari Paaso arvioi, että yksinomaan Uimaniemen puoleisella rannalla puuta on nurin useita satoja motteja. Selvitystyö metsätuhojen Etelä-Suonteen saariston ja Hirvensalmen osalta saadaan tehtyä vasta loppuviikosta tai ensi viikolla.

– Voimaa trombilla on ollut hyvin paljon, sillä se on katkaissut jopa sylinpaksuisia mäntyjä, arvioi Paaso.

Käyrässaaressa raivaustyötä johtanut Keski-Suomen pelastuslaitoksen aluepalomestari Lauri Laine puolestaan kertoi, että Etelä-Suonteen saariston osalta tietoja ei vielä ole, koska alueella liikkuu hyvin vähän ihmisiä. Myös vapaa-ajanasutusta on oletetulla kulkureitillä vähän aina Hirvensalmen rannalle saakka.

Joutsan Seudun toimitus ottaa trombia koskevia havaintoja vastaan edelleen.

Yläkuvan kartalla pahimmat tuhoalueet on merkattu punaisilla ympyröillä. Kulkureitti on kuvattu punaisella viivalla. Katkoviivalla on kuvattu alueelta, joilta kaivataan havaintoja tuhoista tai itse trombista.

Viisi vahvistettua tuhoaluetta – lisääkin saattaa olla

Tiistaina aamupäivään mennessä vahvistettuja tuhoalueita oli viidessä paikassa. Ollinsalmen sillan eteläpuolella, Uimaniemen puoleisella rannalla metsää oli nurin puolisen hehtaaria. Trompi liikkui tästä kohti itää ja ylitti Uimaniemen puolella olevan Korvaniemen. Myös Korvaniemessä on runsaasti kaatunut puuta.

Tämän jälkeen trombi ylitti Leväsenselän ja aiheutti tuhoja Kapeaniementien suunnalla. Trombi kaatoi runsaasti puita ja lävisti muun muassa erään vapaa-ajanasunnon pihan.

Seuraavat vahvistetut tuhoalueet löytyvät noin kaksi kilometriä Kapeaniementieltä itään Käyrässaaresta, jossa pelastusviranomaisten mukaan oli jälleen havaittavissa selkeä kulku-ura. Myös Käyrässaaressa trombi tai syöksyvirtaus on ylittänyt erään vapaa-ajanasunnon pihapiirin.

Käyrässaaresta noin 7–8 kilometriä itään, Hirvensalmen Hämeenmäestä löytyy vastaava tuhoalue. Siellä trombi tai syöksyvirtaus on noussut Suonteelta maihin ja edennyt aina Hämeenmäentien yli ja tuhonnut matkalla muun muassa sähkölinjaa. Järvi-Suomen Energian mukaan alueella on tuhoutunut niin pien- kuin keskijännitelinjaa sekä yksi muuntamo. Puuta on kaatunut kulku-uralta.

Joutsan Seutu on saanut vinkkejä myös muista tuhoalueista trombin reitiltä. Näitä ei kuitenkaan ole saatu vahvistetuksi alkuviikon aikana.

