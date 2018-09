Joutsenlampi järjestetään myös ensi vuonna

Joutsenlampi Ralli järjestetään myös ensi vuonna. Tällä kertaa Joutsenlampi Ralli on R-rallicupin toinen osakilpailu ja kisa-ajankohtana toimii 16.2.2019. Vastuujärjestäjänä toimii viime vuoden tapaan Yellow Racing Team ry Jyväskylän seudulta, vetäjänään Sami Heikkilä.

Tarkempaa infoa kilpailusta annetaan syksyn aikana. Tällä hetkellä kisaorganisaatio tekee ja luvittaa rallireittiä, jota on tarkoitus pidentää hieman viime talvesta. Pääajatuksena on mennä teemalla, jossa painottuvat tekniset ja mutkaiset reitit. Siirtymät on tarkoitus pitää lyhyinä ja aikataulu rivakkana. Laajemman reitin toteutuminen vaatii myös lisää toimitsijoita.

Janne Airaksinen