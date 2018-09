JoSePan ensimmäinen liigakausi alkaa

JoSePan kesän jalkapallopelit päättyivät viimevuotiseen tapaan Keski-Suomen Viitosessa toiseen sijaan ja nousukarsintapaikkaan. Viimevuotiseen tapaan myös tästä kieltäydyttiin, sillä Futsal-Liiga alkaa samana päivänä, kun karsintaottelu järjestetään. JoSePan avausvastus Liigassa tulevana lauantaina on Joutsan liikuntahallissa kolminkertainen Suomen mestari Sievi FS.

JoSePan joukkue on vahvistunut selvästi viime kaudesta. Kovin hankinta on maajoukkueessakin esiintynyt Markus Rautiainen, joka tulee viimevuotisesta Suomen Mestarista Kampuksen Dynamosta. Markus tuli Joutsaan hakemaan isompaa roolia, sillä Euroopan tasollakin hyvin menestyneessä Dynamossa peliaika on maajoukkuestatuksesta huolimatta ollut tiukassa.

Markus on erinomainen 1vs1-tilanteissa, ja hänen pelityylinsä pitäisi sopia JoSePalle kuin nenä päähän. Muut uudet pelaajat ovat samoin Kadyssä viime vuonna Suomen mestaruuden voittaneet Jesse Kalliokoski ja Jose Ikonen. Lisäksi JoSePan paidan pukee päälleen viime vuonna välivuoden pitänyt Jere Keskinen, hänkin on pelannut KaDyssa toissa kaudella. Kaikkiaan pelaajia on nyt 17 kappaletta, lisää ei aktiivisesti haeta.

Ainoa varsinainen pelaajamenetys on Olli Piili, joka siirtyi opiskelupaikan myötä Kokkolaan ja pelaa ensi kauden Futsal-Ykköstä KPV Monkuloissa Kaustisilla. Jere Keskisen voi sanoa tulleen paikkaamaan juuri Ollin tonttia.

Harjoituskausi on mennyt hyvin, pelaajia on kesken olleista kesän sarjoista huolimatta treeneissä ollut mukava määrä. Jonkin verran päänvaivaa on aiheuttanut alati vaihtuvat osallistujat, mutta se vaiva taitaa olla useimmilla liigajoukkueilla, sillä monet pelaavat jalkapalloa kesällä. Viimeiset futarit liittyvät rinkiin tällä viikolla, mutta pelimiehet sopeutuvat futsaliin nopeasti.

Preseasonin voi sitten sanoa menneen jossain määrin pieleen. Ensimmäinen harjoitusottelu peruuntui vastustajan sairastumisen takia, ja seuraava harjoitusturnaus Oulussa peruuntui JoSePan osalta täsmälleen samasta syystä. Onneksi viime viikonloppuna saatiin kaksi kovaa harjoituspeliä alle Liikunnan Riemua ja KaDya vastaan, siispä liigatempo ei tulevana lauantaina ihan puskista tule vastaan.

Nousijajoukkueena JoSePan ei kannata kuuta tavoitella taivaalta, mutta sarjapaikan säilymistä voi pitää aivan realistisena vaihtoehtona. JoSePa saa jalkeille sen verran liigakokemusta ja nopeita jalkoja, että kenenkään ei ainakaan Joutsaan kannata tulla takki auki pelaamaan. Sen verran harjoituspelejä seuranneena voi sanoa, että tila ja aika ovat liigassa hyvin suhteellisia asioita. Niitä saattaa olla tai sitten ei, ainakaan pallon hautominen omassa päässä ei kannata.

Taustajoukoissa on myös käynyt kova myllerrys, liiga asettaa jo sinnekin paljon lisää vaatimuksia. Järjestysmiehet, doping-huoneet ja kaikenlaiset ennakkoselvitykset ovat työllistäneet taustajoukkoja runsaasti. Sinnekin on onneksi saatu vahvistuksia, siihen pyritään koko ajan aktiivisesti että pelaajien ei ainakaan pelipäivinä tarvitse huolehtia muusta kuin pelaamisesta. Pelaajat ja taustajoukot ovat tehneet myös ansiokkaasti taustatyötä budjetin kokoamisessa, sen kokoonsaaminen ei futsal-innostuksen rokottamassa Joutsassa ollut loppujen lopuksi edes vaikeata.

JoSePa oli sikäli onnekas, että viidestä ensimmäisestä pelistä neljä on kotona. Tosin heti kärkeen tulee vastaan toissavuoden mestari, jo mainittu Sievi FS, ja heti seuraavana lauantaina Joutsaan saapuu viime vuoden hopeajoukkue Leijona Futsal. Jos näistä peleistä irtoaa pisteitä, JoSePan voi sanoa olevan oikealla tiellä.

Kirjoittaja Petri Hentinen on JoSePan liigafutsal-joukkueen joukkueenjohtaja.

Tiedot pelaajista

Niko Rantanen pelinumero 1

Viime vuosina joukkueen kapteenina toimineen Nikon hankkiminen sopimuspelaajiimme oli yksi prioriteeteistämme. Niko on esimerkillinen harjoittelija ja joukkuepelaaja. Yhdessä Partion kanssa Niko muodostaa hyvin toimivan maalivahtikaksikon, joka taistelee tasapäisesti ykkösmaalivahdin tontista. Nikon pelaamisessa näen vielä paljon lunastamatonta potentiaalia, jonka toivottavasti saamme ulosmitattua tulevalla liigakaudella mahdollisimman hyvin.

Aake Partio 89

Aake nappasi viime kaudella ykkösveskarin paikan itselleen huikeilla otteillaan. Futsalissa maalivahti on selvästi tärkein pelaaja voittamisen kannalta, ja siksi Aaken nimi haluttiin papereihin heti ensimmäisten joukossa. Erittäin tärkeässä roolissa tulevalla kaudella.

Jose Ikonen 4

Älykäs, taitava ja kokenut futsalpelaaja. Jose tuo osaamistaan ennen kaikkea pohjapelaajan tontille. Pelannut JoSePan paidassa pari ottelua KaDy farmisopimuksen kautta kaudelta 2015–2016.

Valtteri Peltonen 6

Vage on käynyt läpi JoSePan juniorimyllyn. Taitava pallon kanssa, hyvä laukaus ja positiivinen asenne. Helposti lähestyttävä persoona, joka ei jätä ketään kylmäksi.

Eetu Oksanen 7

Sopimuksen allekirjoittaminen Eetun kanssa kertoo halustamme panostaa futsalseurana tulevaisuuteen pitkäjänteisesti. 17-vuotias Eetu on seuran oma kasvatti ja hänen otteensa treeneissä ovat olleet todella mainioita. Eetun halussa omaksua uutta joka treeneissä on jotain, mistä moni futsalpelaaja voisi ottaa varmasti mallia.

Otto Piili 8

Taiturimainen futsalpelaaja. Nopea, taitava ja fiksu pelaaja, joka pystyy pelaamaan mitä tahansa paikkaa kentällä. Monipuolisuutensa ansiosta erityisen tärkeä pelaaja joukkueelleen.

Janne Kosunen 9

Taitava ja hyvin peliä lukeva pelaaja. Monipuolisuutensa ansiosta Janne osaa pelata kaikkia pelipaikkoja hyvin ja on siksi valmentajalle mieluisa pelaaja. Pelaamisen ohella korvaamattomassa roolissa joukkueen kasaamisessa ja sen arjen pyörittämisessä. Ilman Jannea tätä joukkuetta ei olisi kasassa.

Olli Malin 10

Jokainen valmentaja haluaisi varmasti joukkueeseensa Malinin, vaikka Ollin kohdalla tilannetta hankaloittaa hieman hänen opiskelukuvionsa. Olli on kuitenkin niin taitava pelaaja, että verkot tulevat heilumaan varmasti myös liiga-tasolla. Ehdottomasti meidän tulevan kauden tärkeitä pelaajia aivan viime vuoden malliin.

Jere Keskinen 11

Jere tuo meille kokemusta ja näkemystä, jota hänelle on kertynyt Kampuksen Dynamon riveissä usealta Futsal-Liigan kaudelta. Vahva vääntäjä Pivot-pelipaikalle.

Antti Kahilampi 12

Antti ei ole koskaan ollut meidän jengin taitavin pelaaja. Silti moni pelaisi mieluummin jotain muuta pelaajaa kuin Anttia vastaan. Kahilampi puolustaa varmasti ja pyyteettömästi ja tekee sen mitä häneltä pyydetään. Antissa saamme rutkan annoksen joutsalaista sisua ja peräänantamattomuutta joukkueeseen.

Jarkko Kosunen 13

Jake on joukkueen tukiranka pelinäkemyksensä, kokemuksensa ja pelin rytmittämisensä ansiosta. Päällikkö niin kentällä kuin kopissakin. Pelaa vähillä virheillä pelistä toiseen ja nousee ratkomaan tärkeitä otteluita oikea-aikaisesti.

Markus Rautiainen 14

Markuksen parhaita avuja on 1v1-haastaminen sekä järkyttävän painava laukaus. Suomen mestaruuden lisäksi Markuksella on tilillään maajoukkuepelejä, joten hän tuo meille osaamista, kokemusta ja näkemystä.

Tarkko Savela 15

Tare on tuonut joukkueeseen kokemusta ja näkemystä. Pelin ohjaaminen, oikea-aikaiset blokit ja liukuminen kuuluvat Taren perusvalikoimaan. Älykäs pelaaja, joka nostaa muidenkin pelaajien tasoa tekemisellään.

Jari Kotimäki 17

Periksiantamaton taistelija. Räjähtävän nopea luonnonlahjakkuus ja sen vuoksi varmastikin viime kauden rikotuin pelaaja koko Futsal-Ykkösessä. Lisäksi Jamo on teknisesti taitava ja hyvä viimeistelemään molemmilla jaloilla. Eikä tässä kaikki, sillä kone ei hyydy missään vaiheessa peliä.

Matias Paappanen 20

Peliaika Futsal-Ykkösessä kehitti nuoren JoSePa-kasvatin taitoja viime kauden aikana. Muutama maali ja hyvät otteet puolustussuuntaan toivat itseluottamusta, jonka luomalle perustalle on hyvä rakentaa. Perusvarma pelaaja, joka tekee pyyteetöntä työtä joukkueensa eteen viikosta toiseen.

Jesse Kalliokoski 22

Taitava ja kokenut futsal-pelaaja, joka tuo joukkueeseen myös lisää taktista osaamista. Jesse istuu joukkueeseen sujuvasti laitapelaajan tontille, mutta pystyy tarvittaessa myös pelaamaan muita pelipaikkoja. Jessellä on pari ottelua alla JoSePan paidassa KaDy farmisopimuksen kautta kaudelta 2015–2016.

Riku Keihäsniemi 37

Riku ei ole päässyt vielä näyttämään parastaan futsalin saralla. Pari viime kautta ovat olleet tuskaisia polvivaivojen vuoksi. Kunnossa ollessaan Rihteri tuo hyökkäyspäähän kokoa ja pelinäkemystä. Hyvä viimeistelijä, joka pystyy luomaan paikkoja itselleen ja muille.

Valmentaja Mikko Paappanen

Mikko on ollut yksi isoimmista yksittäisistä syistä joukkueen viime kausien menestykselle. Saanut nuoren joukkueen pelaamaan taktisestikin kypsää futsalia, jonka ansiosta joukkue nousi liigaan kaudelle 2018–2019. Mikko on toiminut myös pelaajavalmentajan roolissa muun muassa nostamalla joukkueen Kakkosesta Ykköseen. Myös Ykkösessä otteluita kertyi kourallinen kentän puolella.

Valmentajan näkemykset tulevasta kaudesta

JoSePan liigafutsal-joukkueen valmentaja Mikko Paappanen odottaa muiden lailla jo kovasti tositoimiin pääsemistä.

– Kovasti joukkue odottaa jo kotiavausta. Olemme treenanneet ydinporukalla jo kesästä lähtien omia juttuja ja into päästä tositoimiin on kova. Valmista peli ei missään nimessä vielä ole, mutta pelipäivä on aina juhlapäivä ja niistä nämä sällit elää, toteaa Paappanen.

Joukkueen vahvuuksiksi hän listaa tiiviin yhteishengen ja yhdessä tekemisen.

– Suurin osa porukasta on ollut yhdessä hyvinkin pienestä pitäen ja nimenomaan hengeltään sopivia pelaajia on rinkiin haettu lisää. Usko, että kentällä olemme joukkueena liikkuva ja viihdyttävä.

– Tavoitteeksi on helppo sanoa nousijajoukkueena sarjapaikan säilyttäminen ja vakiinnuttaminen. Kaikki siitä ylöspäin on plussaa, sanoo Paappanen.

Janne Airaksinen