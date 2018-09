Pappisen ampuja pidätetty – näin yön tapahtumat etenivät

Joutsan Pappisten perjantaisesta ampumavälikohtauksesta epäilty mies ilmoittautui poliisille Jyväskylässä lauantaina. Mies otettiin kiinni ja hänet on nyt pidätetty. Tapauksen poliisitutkinta jatkuu edelleen.

Epäilty on kotoisin Sipoosta ja hän on syntynyt vuonna 1970. Poliisi on käynnistänyt esitutkinnan rikosnimikkeillä törkeä kotirauhan rikkominen, laiton uhkaus, ampuma-aserikos ja vaaran aiheuttaminen.

– Tutkintanimikkeet tarkentuvat esitutkinnan aikana. Osallisia on tarkoitus kuulustella nyt viikonlopun aikana. Kiinniotettu mies on tällä hetkellä pidätettynä, tiedotti Sisä-Suomen poliisin komisario Veli-Pekka Välisaari Joutsan Seudulle sunnuntaiaamuna.

Tapahtumien kulkuun on saatu lisävalaistusta. Ampumavälikohtaus sattui kello kahden jälkeen yöllä Joutsan Venetahontiellä sijaitsevassa asunnossa. Asunnossa oli ollut epäilty sekä kolme muuta miestä, joiden välille oli syntynyt riitaa.

Sipoolaismies oli poistunut paikalta ja palannut aseen kanssa myöhemmin takaisin. Hän ampui aseella ulko-ovea ulkoapäin. Sisällä talossa oli kolme miestä. Loukkaantumisia ampumavälikohtaus ei vaatinut. Sipoolaismies poistui paikalta autolla.

Poliisi käynnisti hätäkeskukseen tehdyn ilmoituksen jälkeen operaation miehen tavoittamiseksi. Etsintään osallistui aamun aikana useita poliisipartioita niin Joutsassa kuin Sysmässä. Epäiltyä saati hänen käyttämää asetta ei kuitenkaan perjantain aikana löytynyt.

Ampuma-ase löytyi poliisin myöhemmin suorittamissa tarkemmissa etsinnöissä miehen omistaman tilan pihapiiristä. Ampuma-aseeseen epäillyllä ei ollut lupaa. Epäilty puolestaan siis ilmoittautui itse poliisille lauantaina.

Jukka Huikko

