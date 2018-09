Myllytien varalämpölaitos muutettiin saneerauksen yhteydessä käyttämään kevyttä polttoöljyä

Joutsan Lämpö Oy on panostanut viime aikoina suuria summia kaukolämmöntuotantoon Joutsan taajamassa. Vuoden vaihteessa otettiin käyttöön uusittu biolämpölaitos Pertunmaantien varrella, ja nyt on valmistumassa noin 250.000 euroa maksanut Myllytien varalämpölaitoksen saneeraus.

Myllytien varalämpölaitosta tarvitaan harvoin, ja vain huippupakkasilla, jolloin kaukolämmön tarve on suurimmillaan, tai sitten poikkeustiloissa. Taajaman lämmöntuotanto täytyy kuitenkin varmistaa kaikissa tilanteissa ja siksi remonttiin päädyttiin, osin tiukentuneen ympäristölainsäädännönkin vuoksi.

Saneeraus pitää sisällään öljykattiloiden modernisoinnin oheislaitteineen. Laitoksen kahdessa konttimaisessa laitetilassa on käytännössä vain itse lämpökattilat entisiä, ja jokseenkin kaikki muu on uusittu kuten sähköistys, instrumentointi ja polttimet.

Merkittävimpiä muutoksia on, että laitos käyttää nyt kevyttä polttoöljyä entisen raskaan polttoöljyn sijasta. Tämä alentaa suuresti ilmaan pääsevien epäpuhtauksien määrää. Toinen iso asia on uusittu tankkauspaikka, joka on nyt PIPO-asetuksen mukainen. Asetus kiristi pienten energiatuotantoyksiköiden ympäristönsuojeluvaatimuksia.

Jos jatkossa tankkauksen yhteydessä pääsisi polttoainetta syystä tai toisesta valumaan yli, paikalla on nyt laaja öljyä läpäisemätön pinnoite suojaamassa aluetta. Paikalle on tuotu entinen Pertunmaantien päälämpölaitoksen öljysäiliö, joka tuli sen saneerauksen tarpeettomaksi. Sille on tehty samalla virallinen kuntotarkastus.

– Myllytien vanhan öljysäiliön kohtalo on vielä auki, säiliön voi noutaa omakustannehintaan tai se puretaan ensi kesänä saneerauksen lopputöinä. Tämä vanha säiliö on putsattuna ja tarkastettuna poistettu käytöstä, kertoo laitoksen saneerauksesta vastannut Ari Ruskela Suur-Savon Sähkö Oy:stä.

Joutsan taajaman molempia laitoksia voidaan ajaa päälämpölaitoksen valvomosta automaatiomuutosten ja laitosten välille rakennetun kuituyhteyden ansiosta. Suur-Savo Sähkö Oy:n oman kuidun avulla laitos on saatu etähallinnan piiriin. Tarvittaessa Savonlinnassa sijaitseva keskusvalvomo voi ottaa ohjat käsiinsä ja valvoa lämmöntuotantoa 24/7.

Remontti valmistuu lähiviikkoina. Lopullisesti säädöt saadaan täysin kohdalleen siinä vaiheessa, kun lämmityksessä on oikeasti kuormaa. Tämä tapahtuu arvion mukaan tammikuussa.

Saneerauksen pääurakoitsijana on toiminut edullisimman tarjouksen kolmesta jättänyt Vaasan Kuljetuskanavat Oy. Myllytien varalämpölaitoksen yhteenlaskettu teho on 7 MW.

Yläkuvassa tuotantopäällikkö Ari Ruskela (oik.) Suur-Savon Sähkö Oy:stä on vastannut Myllytien varalämpölaitoksen saneerauksesta. Vasemmalla on Harri Pappinen, joka hoitaa taajaman kaukolämmön päivittäiset tuotantokuviot kuntoon.

Janne Airaksinen

