Vettä ei tarvitse enää keittää Tammijärvelläkään

Joutsan ja Luhangan kuntien alueella pitkään jatkunut talousvesiverkoston puhdistustyö on saatu päätökseen. Talousvesiverkosto on näytetulosten mukaan puhdistunut nyt myös Tammijärven vesisosuuskunnan jakelualueella, joten vettä ei tarvitse enää keittää. Muualta Joutsan ja Luhangan talousvesiverkostojen jakelualueilta keittokehotus poistettiin jo aiemmin tällä viikolla.

Jyväskylän kaupungin ympäristöterveydenhuolto muistuttaa etenkin alueen loma-asukkaita juoksuttamaan vettä kiinteistöillään, kun he palaavat loma-asunnoilleen. Tämä on hyvä tapa normaalitilanteessakin, kun kiinteistön tonttijohto on ollut pitkään käyttämättä.

Joutsan Vesihuolto Oy ja ympäristöterveydenhuolto seuraavat veden laatua edelleen tehostetusti ja kloorin syöttöä verkostoon jatketaan. Kloorin syöttöä pienennetään kuitenkin ensi viikon aikana ja lopulta syöttö poistetaan kokonaan eli palataan normaalin vedenpuhdistusprosessin käyttöön.

Janne Airaksinen

