Pääkirjoitus 19.9.2018: Valokuitua kannattaa vielä harkita vaihtoehdoksi

Joutsan alueen valokuituhankkeeseen voi suhtautua joko optimistisesti tai pessimistisesti. Optimisti ajattelee, että nyt valokuidun tulo on varmistunut, koska riittävä määrä valokuidun tilaajia on saatu kasaan. Pessimisti miettii, että rahoituksen saaminen valokuidun rakentamiseen on niin hankalaa, että hanke jää toteutumatta. Joka tapauksessa Keski-Suomen Valokuituverkkojen valokuituyhteyksien tulo ainakin Joutsan kirkonkylälle on askeleen lähempänä toteutumista. Mikäli kaikki sujuu hyvin, verkko rakennetaan ensi kesänä.

Vaikeuksia Keski-Suomen valokuituhankkeissa on ollut vähintäänkin riittävästi. Edelleen monissa kunnissa arvotaan, pitäisikö kunnan olla mukana valokuidun rakentamisessa vai ei. Joutsan kunta ei ole lähtenyt Keski-Suomen Valokuituverkkojen omistajaksi, toisin kuin Luhanka ja esimerkiksi Toivakka. Tulevaisuus näyttää, olisiko ollut fiksumpaa lähteä mukaan. Ainakaan verkkojen rakentamiseen osakkuudella ei näytä olevan vaikutusta.

Valokuidun markkinointi tavallisille kuntalaisille on hankalaa, koska nykyään monelle riittävät aivan hyvin langattomat ja edullisemmat 4g-yhteydet. Käyttäjäkokemusten mukaan valokuidusta on suuri hyöty ainakin etätöitä tekeville henkilöille. Valokuitua kannattaisi kuitenkin harkita muidenkin, sillä se saattaa mahdollistaa sellaisia tulevaisuuden palveluja, joita nyt ei osata edes ajatella. Valokuituyhtiö voisi myös miettiä hinnoittelurakennettaan siten, että valokuituyhteyden kuukausimaksusta tulisi 4g-yhteyksiin verrattuna kilpailukykyisempi.

Markku Parkkonen