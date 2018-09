Ilkivaltaa Viherin museosillalla ja Talomuseolla

Maanantaina paljastui erikoinen ilkivalta Viherin vanhalla museosillalla. Joku oli nyhtänyt irti kivipaaden, mikä oli merkkinä yhdessä ketjun kanssa, ettei sillalle saa ajaa. Ilmeisesti kivipaasia kaatamaan on tuotu järeämpi vetolaite kuten traktori tai maasturi, koska mitään ruovitusjälkiä ei paikalta nähty. Tekoaika ei ole selvillä.

Kunnan tekninen osasto on tehnyt asiasta ilmoituksen poliisille. Kunnasta muistutetaan, että vanha museosilta on nykyään tarkoitettu lähinnä jalankulkijoiden käyttöön maisemia ihaillessa. Kokonaan ilman esteitä, tai jos ne eivät ole oikealla paikallaan, on olemassa riski, että joku ajaa sillalle autolla, ja tätä vanhat rakenteet eivät välttämättä kestä.

Lisää ilkivaltaa on nähty toisessakin museokohteessa, sillä 12.-13.9. Talomuseon pihaan on ajettu autolla ja saatu raskaalla kaasujalalla revittämällä pahat jäljet aikaiseksi. Tapaukset eivät välttämättä liity toisiinsa.

Janne Airaksinen