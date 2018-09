Elinkeinokoordinaattoriksi haki 20, rakennustarkastajaksi viisi

Joutsan kunta on hakenut palkkalistoilleen elinkeinokoordinaattoria ja rakennustarkastajaa. Haku tehtäviin päättyi perjantaina. Elinkeinokoordinaattorin työtä tavoittelee 20 henkilöä ja vastaavasti rakennustarkastajan työtä viisi. Listauksessa on mainittu hakijan ikä, kotikunta, viimeisin työpaikka, tehtävä ja tutkinto, mikäli nämä on ilmoitettu.

Elinkeinokoordinaattoriksi hakeneet: Ahonen Juha, Jyväskylä, 62, filosofian maisteri. Glad Ismo, Savonlinna, 56, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, lehtori, filosofian maisteri. Kaitamäki Petri, Joutsa, 45, ohjelmatoimistoyrittäjä, freelancer-esiintyjä, kauppatieteiden maisteri. Karjalainen Karin, Pieksämäki, 62, ISLAB, Itä-Suomen liikelaitoslaboratorioyhtymä, laboratoriohoitaja, yhteiskuntatieteiden maisteri. Kuitunen Marjo, Jyväskylä, 43, MentalMove Finland, yrittäjä, liikunnanohjaaja. Kuukkanen Pauli, Laukaa, 61, Tmi TrainMan, yrittäjä, insinööri, teknikan ja liikenteen ala. Lehmonen Esa, Hankasalmi, 56, Keski-Suomen TE-toimisto, yritysasiantuntija, agrologi ylempi AMK. Lipponen Samuli, Kuopio, 28, Kuopion kaupunki, kaupunkiympäristön palvelualue, toimistosihteeriharjoittelija, hallintotieteiden maisteri (erikoisjuristi). Lipstok Anna, Joutsa, 39, Esperi Care oy/Hoivakoti Kaari, yksikönpäällikkö, sairaanhoitaja ylempi AMK. Manninen Leena, Jyväskylä, 55, New Focus Oy, toimitusjohtaja, kauppatieteiden maisteri. Nurminen Joonas, Jämsä, 43, Jämsek Oy, yrityspalvelupäällikkö, tradenomi. Patrikainen Tanja, Jyväskylä, 43, Valtra Oy, varaosamyynnin esimies, yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen YAMK. Piirainen Anne-Maria, Sysmä, 51, kääntäjä, freelancer, kauppatieteiden maisteri. Räihä Tuomas, Oulu, 31, Lehto Tilat Oy, myyntipäällikkö, filosofian maisteri. Salonen Jaana, Jyväskylä, 55, Kinnarps Oy, asiakkuuspäällikkö, tradenomi. Sams Juhani, Jyväskylä, 60, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, projekti-insinööri/opettaja, diplomi-insinööri, teknologiaosaamisen johtaminen YAMK. Seppälä Eero, Mikkeli, 54, Quantum Electrics Oy, markkinointijohtaja, Postgraduate Diploma. Tarvainen Markku, Joutsa, 54, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, koulutuspäällikkö, kauppatieteiden maisteri. Tuomaala Taneli, Oulu, 49, Emporia Group Oy, toimitusjohtaja, yrittäjä, oikeustieteiden maisteri, Virtanen Elina, Joutsa, 34, Joutsan kunta, toimistotyöntekijä, tradenomi.

Rakennustarkastajaksi hakeneet: Asikainen Jaakko, Heinola, 34, TJT-Rakenne Oy, yrittäjä, rakennusinsinööri AMK. Kauppi Teuvo, Loimaa, 36, Loimaan kaupunki, rakennustarkastaja, rakennusinsinööri AMK, Mönkölä Arttu, Mikkeli, 27, Mikkelin kaupunki, rakennustarkastaja, insinööri AMK, rakennustekniikka. Tonteri Tapio, Hartola, 56, Asikkalan kunta, rakennustarkastaja, rakennusinsinööri AMK. Valden Tanja, Jyväskylä, 30, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, projekti-insinööri, rakennusinsinööri.

Janne Airaksinen