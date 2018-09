Keittokehotus pysyy voimassa vain Tammijärven vesiosuuskunnan jakelualueella – muualla Joutsassa ja Luhangassa vettä ei tarvitse enää keittää

Joutsan ja Luhangan talousvesiverkoston vedenkeittokehotus pidetään edelleen voimassa Tammijärven vesiosuuskunnan jakelualueella. Kaikilta muilta Joutsan ja Luhangan talousvesiverkostojen jakelualueilta keittokehotus on poistettu tänään maanantaina 17.9.

Tammijärven osuuskunnan jakelualue on haasteellinen verkoston puhdistuksen osalta, sillä verkosto on pitkä ja vedenkäyttäjiä on paikoin vähän, joten veden vaihtuvuus on tietyissä putkilinjoissa hyvin hidasta. Osuuskunnan jakelualueelta haetaan vesinäytteet huomenna tiistaina ja niiden alustavat tulokset valmistuvat ylihuomenna keskiviikkona.

Ympäristöterveydenhuolto tiedottaa erikseen, kun keittokehotus Tammijärven vesiosuuskunnan alueelta poistetaan. Tammijärven tilanteesta tiedotetaan seuraavan kerran ylihuomenna keskiviikkona iltapäivästä.

Ympäristöterveydenhuolto muistuttaa etenkin loma-asukkaita juoksuttamaan vettä kiinteistöillään, kun he palaavat loma-asunnoilleen. Tämä on hyvä tapa normaalitilanteessakin, kun kiinteistön tonttijohto on ollut pitkään käyttämättä.

Joutsan Vesihuolto Oy ja Jyväskylän ympäristöterveydenhuolto seuraavat veden laatua edelleen tehostetusti ja kloorin syöttöä verkostoon jatketaan. Puhtaan veden jakelupisteet kerätään pois mahdollisimman pian.

