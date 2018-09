Leivonmäellä mentiin joukolla metsään

Leivonmäen kansallispuistossa vietettiin eilen liikunnallista luontopäivää. Kyse oli Ylen Mennään metsään -kampanjan polkujuoksukiertueen merkeissä järjestetystä yhteislenkistä sekä kansallispuiston uuden maastopyöräilyreitin avajaisista.

Mennään metsään -kampanjalla juhlistetaan metsää ja jokamiehenoikeuksia. Polkujuoksukiertueen myötä jo yli 30 Suomen kansallispuistossa on järjestetty kesän ja alkusyksyn aikana yhteislenkkejä, joilla on innostettu väkeä lähtemään liikkeelle ja tutustumaan samalla kansallispuistoihin. Leivonmäellä, järjestyksessään kiertueen 35. kohteessa, tilaisuuteen tarttui kuutisenkymmentä kävelijää ja juoksijaa.

Polkujuoksukiertueen ideoinut Ylen uutis- ja ajankohtaistoimituksen vastaava tuottaja, yhteislenkit vetävä Marko Krapu kertoi väen lähteneen kiertueen aiemmissa kohteissa liikkeelle todella hyvin.

– Osallistujamäärä on keskimäärin ollut se 60–70. Me tullaan kaikkinensa liikuttamaan tällä kiertueella noin 4.000 eri ihmistä, kertoi Leivonmäen jälkeen syksyn mittaan vielä viiteen kansallispuistoon suuntaava Krapu.

Polkujuoksukiertueen idean Krapu kertoi kummunneen alun perin Hossan kansallispuiston avajaisissa, joissa hän oli viime vuonna tekemässä Ylelle suoraa lähetystä. Lähetyksen jälkeen Krapu lähti lenkille kansallispuiston komeisiin maisemiin ja lenkillä ollessaan hän tajusi olevansa kyseisessä kansallispuistossa ensimmäistä kertaa, vaikka oli asunut 20 vuotta elämästään vain kolmen tunnin ajomatkan päässä puistosta. Hän myös tuli ajatelleeksi sitä, ettei varmastikaan ollut kokemuksensa kanssa ainoa.

Sen pohjalta Krapu alkoi pohtia, miten kansallispuistot saataisiin tutuiksi ihmisille. Samaan aikaan hän törmäsi Suomi 100 -vuoden merkeissä tehtyihin tutkimuksiin, joissa kysyttiin hienointa asiaa Suomessa. Vastauksista nousi toistuvasti esille luonto ja kansallispuistot.

– Siitä minulle syttyi idea, että kierretään kaikki kansallispuistot. Tehdään se yhteisöllisellä tavalla, että ne ovat yhteislenkkejä matalalla kynnyksellä, jotta kaikilla on mahdollista päästä mukaan. Siinä yhdistyisi sekä luonnon kokeminen, mutta myös liikunnan kokeminen, Krapu taustoitti kiertueen järjestämistä.

Polkujuoksutapahtuman käynnistymisen jälkeen oli pyöräilijöiden vuoro lähteä Leivonmäen uudelle maastopyöräilyreitille. 22 kilometrin mittainen reitti on Metsähallituksen erikoissuunnittelija Maija Mikkolan mukaan vastaus monen tahon toiveisiin.

– Se on ollut oikeastaan pitkäaikainen haave, jota ihmiset ovat toivoneet, koska tämä Leivonmäen kansallispuisto on juuri maastopyöräilyyn erityisen hyvin sopiva ja maastopyöräily ylipäänsä on kasvava harrastus ja niitä paikkoja kuitenkaan ei niin paljon vielä ole, kertoi Mikkola.

Reitti on hänen mukaansa tasoltaan keskivaativa. Pääosa reitistä on helppoa kovapohjaista polkua, muutamin paikoin on pitkospuita ja jokunen kivinen polunpätkäkin, jossa aloittelija saattaa joutua taluttamaan pyöräänsä. Taukopaikkoja reitin varrella on kaksi, Joutsniemen ja Soimalammen laavut.

Maastopyöräilyreittiä tehdessä lähtökohtana oli Maija Mikkolan mukaan hyödyntää mahdollisimman paljon vanhoja metsäautoteitä, jotka eivät ole tällä hetkellä patikointireitteinä. Uutta polku-uraa tehtiin vain pieniä pätkiä.

Toistaiseksi reitiltä puuttuu Mikkolan mukaan vielä joitain opasteita. Koko puiston alueen viittoja uusitaan hänen mukaansa parhaillaan.

– Viitat ovat nyt uudenlaisia metallisia. On mielenkiintoista kuunnella, miten ihmiset ottavat ne vastaan, kun nehän ovat olleet puiset ennen.

Tarja Kuikka