Puheenvuoro: Sinulla on nyt valtaa vaikuttaa

Seurakuntavaaliasiasta on monissa seurakunnissa pidetty seurakunnan toimesta yhteinen seurakuntavaaleja käsittelevä tilaisuus joka on ollut avoin kaikille seurakuntalaisille, ja jossa kaikki ovat voineet tehdä vielä kysymyksiä seurakuntavaaleihin liittyen. Joutsan seurakunnassa ei vastaavaa ole järjestetty.

Haluan vielä korostaa, että ehdokasasettelu on tärkein vaihe seurakuntavaaleissa. Mieti vielä kerran, olisitko itse valmis lähtemään ehdokkaaksi tai onko sinulla tiedossa henkilö jolle voisit ehdottaa asettumista ehdokkaaksi. Tällä viikolla on vielä mahdollista asia hoitaa. Seurakuntalaisilla on korkein päätäntävalta seurakunnassa. Seurakuntavaaleissa he ”delegoivat” tämän vallan käyttäjiksi sopiviksi katsomansa seurakuntalaiset.

Mielestäni politiikka ei kuulu seurakuntavaaleihin. Tämä koskee jo ehdokaslistojen nimiä. Valitettavasti tätä tuovat monesti henkilöt, jotka eivät pysty itse sitä toteuttamaan. Vaaliehdokkaiden tullee olla sitoutuneita vain yhteen asiaan: seurakunnan toiminnan kehittämiseen.

Rakentavin vaaliterveisin

Niilo Nieminen