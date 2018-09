Puheenvuoro: Havaintoja sängynpohjalta

Esitin ennen leikkausta vetoomuksen, että tahdon jatkohoitoon Joutsan vuodeosastolle. Joutsan vuodeosasto on mielestäni hyvin johdettu. Kaikki toimii täsmällisesti. Työntekijät ovat uutta sukupolvea, hoitajat nuoria, kauniita, iloisia ja huipputehokkaita. Koin, että työilmapiiri on positiivinen, vaikka työ on rankkaa. Yhtään nyrpeää ilmettä ei osunut kohdalle, vaikka näin parin viikon aikana koko henkilökunnan.

Kukaan meistä ei ole lukenut lääketiedettä yhtä paljon kuin lääkäri. Osaston lääkäri tai sijainen on ehdoton pomo. Emme ole päteviä kävelemään lääkärin päätösten yli, vaikka kertoisimme kohteliaasti olevamme eri mieltä.

Nykyisen vuodeosaston eli C-rakennuksen osalta päätös on tehty: ei remonttia. Vaikka talolla on ikää, niin potilashuoneet pidetään hohtavan puhtaina, ja kylpyhuoneista kuurataan pois päivittäin varmaan 99 % bakteereista.

Joutsassa on nyt useita vanhustenhoidon ammattilaisia eri koulutustasoilla. Vanhustyön johtaja Terhi Kalliolta voi luottavaisesti kysyä, missä mennään. Kaiken hoitomyllerryksen keskellä on hoitoketjuun jäänyt aukko: Kun sairaalasta lähetetään pos, mihin menee potilas, joka ei pärjää kotonaan yksin? Kaikki naapurit ovat yhtä vanhoja ja kipeitä. Tähän saumaan löytyy varmasti lähiaikoina suunnitelma, kun vaihtoehtoja on.

Sain selville seuraavaa: lyhytaikainen hoitopaikka on Jousessa, jos on tilaa! Sinne kai sijoitetaan romahtamaisillaan olevat omaishoitajat, vai ketkä? Ruuhkaa helpottaa kaksi yhtä kallista hoivakotia, Esperi-Kaari ja Attendon Erkinpuisto. Odotan selvyyttä kustannuksiin silloin, kun kunta sijoittaa asiakkaan kuntoutumaan jompaan kumpaan.

Mikä on kunnan maksuosuus, ja mikä asiakkaan omavastuu? Kunta voi varmasti neuvotella kohtuullisen hinnan, koska hoivakoteja tarvitaan ja on saatu talouspäällikkökin kehiin.

Rakastan C-rakennusta ja pelkään, että jatkossa joku lättähatturakennus pilaa loistavan maiseman. Korkeassa potilashuoneessa on hyvä hengittää sairaalan eri aromeja, eivätkä sprinklerit tule metrin päähän kasvoista. Ja ikkunat voi avata, en kannata passiivitaloja. Toivon, että ihana aurinkoterassi säilyy.

Heristän nyt sormea moittivasti Joutsan Seudun toimitukselle: vasta nyt kerroitte Eläkeliiton apusten työstä. Minäkin olisin tarvinnut heitä jo kolme vuotta sitten. Aarre Talja ja ”miehistö” tekevät huipputärkeää työtä lahjaksi meille muille! Kolminkertainen eläköönhuuto ja kiitos!

Vuodeosaston kaikki potilashuoneet näkyivät olevan käytössä. Kysyin kokeneelta sairaanhoitajalta, onko henkilökunnan mitoitus kohdallaan. Hän kertoi, että jos potilaat ovat omatoimisia, niin hyvä. Mutta yht’äkkiä voi tupsahtaa parikin vaikeahoitoista potilasta, ja silloin muiden potilaiden soittoihin ei ehditä vastata niin nopeasti kuin toivotaan.

Mikäli Seututerveyskeskuksen johto edelleen luulee, että Joutsassa on liikaa vuodepaikkoja, niin ehdotan, että kunta alkaa myydä korkeatasoista terveydenhoitoa kovalla rahalla esimerkiksi Viroon. Virolainen helikopteri toisi potilaan Tallinnasta Joutsaan alle tunnissa. Sain tämän kopteri-idean sarjakuvasta Ratsupoliisi King.

Päivi Elomaa-Onali