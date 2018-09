Pääkirjoitus 12.9.2018: Vastuunkantajia ja vallankäyttäjiä tarvitaan nyt liikkeelle

Vaaleista kiinnostuneille kansalaisille on koittamassa mielenkiintoiset ajat. Seuraavan kahdeksan kuukauden aikana Suomessa pidetään näillä näkymin peräti neljät vaalit: seurakuntavaalit 18.11., eduskuntavaalit 14.4. ja europarlamenttivaalit sekä todennäköisesti maakuntavaalit samana päivänä 26.5. Näistä seurakuntavaalit ovat täysin paikalliset ja paikallisia ehdokkaita tulee olemaan mukana myös eduskunta- ja maakuntavaaleissa.

Joutsan seutukunnalta eduskuntavaaleihin on toistaiseksi virallisesti ilmoittanut lähtevänsä mukaan perussuomalaisten Saku Kaistinen, joka lähtee myös maakuntavaaliehdokkaaksi. Maakuntavaaleihin ovat myös osallistumassa ainakin perussuomalaisten Jussi Lehtonen, Petri Salminen ja Jukka Trast, vihreiden Lea-Elina Nikkilä sekä keskustan Otto Takala ja Sari Hovila. Eduskuntavaaleissa Joutsan seutukunnalta on perinteisesti ollut todella vaikeaa päästä läpi, mutta paikallisia ehdokkaita on silti hyvä saada mukaan. Maakuntavaaleissa mahdollisimman laadukas paikallinen ehdokasjoukko on suorastaan välttämättömyys.

Lähimpänä kalenterissa ovat kuitenkin seurakuntavaalit reilun kahden kuukauden päässä. Seurakuntavaalien ehdokashankinta on juuri nyt kiivaimmillaan, sillä listat on jätettävä ensi viikon maanantaina. Joutsan seurakunnassa on nyt tilaa ja tarvetta vastuunkantajille. Seurakunnassa on talouden oikaisutoimet tehty, mutta varmuutta tilanteen korjaantumisesta ei ole. Onpa vaalipuheissa väläytelty seurakunnan liittämistä Jyväskylän seurakuntaan, mikä kertonee ongelmien vakavuudesta.

Markku Parkkonen