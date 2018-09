Naaraskarhu kaatui Havumäessä

Seudulle saatu karhulupa käytettiin 28.8., kun nuori naaraskarhu ammuttiin Havumäessä passiketjun eteen. Karhu painoi 160 kiloa ja sen tassun leveys oli 12 senttiä ja pituus 170 senttiä. Eläin kaadettiin Huhtajoki-nimisen tilan maille Havumäessä.

Jahtiin osallistui sillä kertaa 34 miestä ja jahtipäällikkönä toimi Kari Mutkala.

– Koira sen aamulla löysi ja sitä haukuttiin useampaan otteeseen, ja loppujen lopuksi karhu ammuttiin noin 20–30 metrin etäisyydelle passiketjun eteen, kertoo Mutkala.

Karhujahti käynnistyi 20.8. ja kontio oli kierroksessa ainakin neljä eri kertaa ennen onnistumista. Karhulle toimivia koiria kierrätettiin useampaa tositoimissa ja jahtiin osallistui metsästäjiä kaiken kaikkiaan useampi kymmenen.

Itä-Päijänteen riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja Jyrki Ilmonen ei pysty arvioimaan alueen karhukannan määrää.

– Karhuja meillä kuitenkin on, ja kanta on vakiintunut ja lisääntymiskykyinen. Viimeisen kahden viikon ajalta on esimerkiksi tiedossa kaksi heinäpaalien repimistapausta Pappisten suunnasta, sanoo Ilmonen.

Janne Airaksinen

Kuva: Kari Mutkala