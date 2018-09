Aikuiset ovat hyvin usein tietoisia mopojen virittämisestä

Mopojen virittäminen on kuulunut vuosikymmenet mopoilevan nuorison harrastukseen. Se on kuitenkin yllättävää, että tänä päivänä virittäminen tapahtuu siten, että vanhemmat ovat siitä tietoisia.

– Tutkimusten mukaan 71 prosentissa tapauksista vanhemmat tietävät virityksistä. Joka toisessa tapauksessa mopon viritys on tehty itsenäisesti tai kaverin kanssa. Joka kymmenes on virittänyt mopon vanhempiensa kanssa, listaa Liikenneturvan koulutusohjaaja Toni Vuoristo, Nuorisotutkimukseen viitaten.

Mopojen virittäminen on ollut puheenaihe myös Joutsassa. Paikallinen poliisi on puuttunut viritettyihin mopoihin sekä häiriköivään mopoiluun menneen kesän aikana varsin tiukasti. Myös siellä on muodostunut käsitys, että vanhemmat ovat virittämisestä usein tietoisia.

– Eniten valituksia tulee poliisille mopojen aiheuttamasta melusta. Pitää muistaa, että suurin osa mopoilijoista on ihan asiallisia. Yleensä noin neljä–viisi mopoilijaa aiheuttaa kulloinkin eniten ongelmia, kertoo Joutsan poliisissa työskentelevä vanhempi konstaapeli Miika Ylönen, joka on aikanaan työskennellyt myös entisessä liikkuvassa poliisissa, joten ajoneuvoihin liittyvät asiat ovat hänelle varsin tuttuja.

Mopoikäiset eivät ole valmiita viritysten myötä kasvaviin nopeuksiin

Takavuosina mopojen virittämistä pidettiin vaarallisena, koska teknisesti ne oli suunniteltu enintään neljän–viidenkympin nopeuden kantturoille. Tätä päivänä tilanne on toinen. Mopojen tekninen taso on noussut, kun esimerkiksi rumpujarrut ovat korvautuneet tehokkailla levyjarruilla.

Liikenneturvan Toni Vuoristo painottaa, että virittäminen on vaarallista nimenomaan mopoilijoiden iän vuoksi. Mopojen nopeus- ja tehorajoitukset, ajokorttivaatimukset ja toisaalta esimerkiksi vakuutusmaksut on linjattu juuri mopoilijoiden ikä huomioiden. Myös tässä taustalla on tutkittua tietoa muun muassa nuorten fysiologiasta ja käyttäytymisestä. Kääntäen, tuon ikäiset mopoilijat eivät vielä ole valmiita suurempiin nopeuksiin ja siten vaativampiin tilanteisiin liikenteessä.

– Nuoret ovat esimerkiksi jopa 20-vuotiaaksi saakka hyvin impulssiherkkiä, muistuttaa Vuoristo.

Yksi syy virittämisen taustalla on myös ryhmänpaine, joka korostuu monessa muussakin nuorison tekemisessä. Kun yksi virittää kaveriporukassa, on sillä herkästi esimerkillistä vaikutusta.

– Nuorelle ryhmänpaineen vaikutuksen torjuminen voi olla hyvin vaikeaa. Virittäminen on kuitenkin asia, josta nuorten kanssa pitäisi keskustella sekä myös mahdollisista seuraamuksista. Puuttuminen on välittämistä eikä valittamista, alleviivaa Vuoristo.

Tulevaisuuden osalta Vuoristo pelkää, että mopo-onnettomuuksien määrän vähentyminen pysähtyy tai jopa kääntyy kasvuun. Mopokortin vaatimukset nimittäin höllentyivät kesällä oleellisesti. Tilastot kertovat tässä suhteessa kovaa kieltä. Kun aiempi lainsäädäntö ja vaatimukset tulivat aikanaan voimaan, johti se hyvin nopeasti onnettomuuksien määrän vähentymiseen.

Poliisi vanhemmille: koeaja nuoren mopo säännöllisesti

Joutsan poliisista suositetaan, että mopojen kuntoa seurattaisiin myös vanhempien toimesta. Vanhempi konstaapeli Miika Ylönen näkee, että vanhempien olisi hyvä aika ajoin myös koeajaa mopoja. Viritykset paljastuvat koeajamalla helposti, mutta samalla myös muut mahdolliset turvallisuuspuutteet.

– Poliisi kiinnittää tienpäällä ensimmäisenä huomion renkaisiin, pakoputkeen, valoihin ja jarruihin. Nämä ovat tärkeimpiä juuri turvallisuuden kannalta. Rekisterikilven puolestaan pitää aina olla näkyvissä, listaa Ylönen.

– Jos on vara ostaa mopo, kannattaa ehdottomasti panostaa myös sen riittävään huoltoon, hän jatkaa.

Lievemmissä ylinopeustapauksissa poliisi antaa sakkoja ja korjauskehoituksia. Kun puhutaan yli 65 km/h:ssa nopeuksista, voi virittäminen koitua kalliiksi mopon omistajalle ja mopoilijalle. Näistä tapauksista on tuoreita esimerkkejä jopa päättyneeltä kesältä.

Jukka Huikko

Lue myös: Liikenneturvan mopovideot, joissa avataan mm. kasvavan nopeuden vaikutusta pysähtymismatkuun, virittämisen tunnistamisesta sekä toimenpiteistä, jos viritys paljastuu.

Info: Virittämisestä voi koitua iso lasku

Viritetyllä mopolla ajaminen liikenteessä on lainvastaista.

Vuosittain Suomessa verotetaan noin tuhat viritettyä mopoa moottoripyöränä.

Kun mopo paljastuu reilusti viritetyksi poliisin liikennevalvonnassa, voivat kokonaiskustannukset voivat nousta helposti yli tuhannen euron.

Valtakunnallisesti on törmätty ensimmäisiin viritettyihin mopoautoihin. Niissä yksin veroseuraamukset ovat useita tuhansia euroaja.

Esimerkkejä seuraamuksista:

autovero noin 130–450 euroa

sakot noin 100 euroa (vaihtelevat tapauksittain)

muutoskustannukset takaisin mopoksi

korotettu liikennevakuutusmaksu, jopa yhdeksänkertainen

katsastus noin 50 euroa

ajokielto

ajokortin lykkääntyminen

Lähde: Trafi, Joutsan poliisi