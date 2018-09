Tuottajien teemapäivä näkyy Luhangassa

Joukko luhankalaisia tuottajia on mukana ensi viikon lauantaina järjestettävässä valtakunnallisessa Osta tilalta! -päivässä. Kyse on ruoan tuottajien ja kotimaisen ruoan juhlistamiseen tarkoitetusta teemapäivästä, jonka aikana kiinnostuneilla on mahdollista tutustua tilojen toimintaan ja ruoantuottajiin sekä ostaa raaka-aineita suoraan tuottajilta.

Teemapäivänä luhankalaiset tuottajat järjestävät yhteisen myyntipisteen Tammijärven Nisulaan. Tilalla on myytävänä kaikkiaan viiden paikallisen tilan tuotteita, muun muassa jauhoja, mehua, erilaisia lammastuotteita sekä pakastettua ternimaitoa.

Osta tilalta! -päivän järjestelyissä on mukana useita tahoja, muun muassa Maaseuturahasto, MTK, Maa- ja kotitalousnaiset, Marttaliitto ja Suomen 4H-liitto.

Tarja Kuikka