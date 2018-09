Puheenvuoro: Virkamiehen asuinpaikasta

Antti-Pekka Hokkasen haastatteluun JS 22.8.2018: Tervetuloa Joutsaan Antti-Pekka unelmatyöhösi!

Kiitos haastattelustasi. Oli mukavaa tutustua sinuun. Loppua vaan en ymmärtänyt. En ymmärrä linjaustasi, että et muuta Joutsaan. Perustelet, että haluat toimia puolueettomasti ja haluat pitää työn ja vapaa-ajan erillään.

Maailmamme on täynnä loppareita ja löytävät sinut ja yrittävät vaikuttaa sinuun asuitpa vaikka Timbuktussa.

Puolueettomuudessa kysehän ei ole halusta, vaan pakosta. Virkamiehenä sinun on toimittava puolueettomasti. Ainoa asia, jossa mielestäni voit olla puolueellinen, on pitäessäsi Joutsan puolta.

Minusta on ongelmallista, että kunnan virkamiehet asuvat muualla kuin missä heillä on virka. He osallistuvat esittelijöinä päätöksentekoon, jotka koskevat kunnallisia palveluita. Virkamiehenä ei voi saada palvelun toimivuudesta samaa kuvaa, kuin kuntalaisena palvelun käyttäjänä.

Minusta se, että maksat kunnallisverosi siihen kuntaan, jonka kunnan asukkaat osaltaan verorahoillaan osallistuvat palkkasi maksuun, on moraali- ja periaatekysymys.

Terveisin

Maritta Åkman-Mustonen