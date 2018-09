Joutsan Kinon elokuvia:

BlacKkKlansman

Spike Leen ohjaama BlacKkKlansman perustuu Ron Stallworthin omaelämänkertaan. Hänen onnistui ensimmäisenä afroamerikkalaisena poliisina soluttautumaan Klu Klux Klanin jäseneksi Colorado Springsissä. Stallworthia esittää John David Washington, Denzel Washingtonin poika.

Yhteydenotto Klu Klux Klaniin onnistuu, koska Stallworthin ottaessa puhelimitse yhteyttä äärioikeistolaiseen järjestöön, kasvotusten järjestön kanssa toimii toinen poliisi, valkoihoinen Filip Zimmerman (Adam Driver). Järjestön toiminnassa mukana edelleenkin olevaa David Dukea esitää Topher Grace. Jasper Pääkkönen nähdään kiitosta saaneesta roolisuorituksestaan, sekopäisenä ja vainoharhaisena Felix Kendricksonina.

Elokuva kritisoi nykyisiä vallanpitäjiä. Elokuvassa on mukana kuvamateriaalia Charlottenvillen tapahtumista viime kesältä. Ei myöskään jää epäselväksi, mitä Spike Lee ajattelee Yhdysvaltain presidentistä.

BlacKkKlansman voitti viime keväänä Cannesissa Grand Pix´n eli toiseksi tärkeimmän palkinnon.

Puluboin ja Ponin leffa

Mari Rantasilan ohjaama elokuva perustuu Veera Salmen kirjoittamiin Puluboi ja Pulu -kirjoihin. Kirjoja on ilmestynyt viisi ja yhdessä Hannamaija Matilan kanssa Salmi teki käsikirjoituksen elokuvaan.

Seitsemänvuotias Mai (Jenni Lausi) kokee koulunaloituspelkoa. Hän kutsuu itseään Poniksi ja leikkii mieluummin hevosleikkejä kuin ajattelee kouluun menoa. Mai kehittää itselleen mielikuvituskaverin Puluboin, r-kirjainta kaihtavan, leikkiä, bullaa ja mainoslauseita rakastavan puluboin. Ärrää välttelevä nopeasti puhuva pulu on myös aikamoinen haaste näyttelijälle, Aapo Puustille. Puluboi on hyvällä itsetunnolla ja positiivisella elämänasenteella toripulu, jolle tärkeintä on olla oma itsensä, muista välittämättä.

Main vanhempina nähdään Anna-Maija Tuokko sekä Santtu Karvonen.

Elämässä pitää olla leikkiä ja hauskuutta ja aikuisuuteen ei ole kiire.

Maisa Peltoniemi