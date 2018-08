Haaveena triathlon

Halu jaksaa työssä hyvin sai viittäkymmentä lähestyvän joutsalaisen Eila Paappasen turvautumaan viime syksynä personal traineriin. Vaikka taustalla olivat ennen kaikkea terveydelliset syyt, alkoi Paappanen treenata määrätietoisesti toteuttaakseen pitkäaikaisen haaveensa triathlonille osallistumisesta. Ensimmäiseksi päämääräksi valikoitui minitriathlon.

Mikä uinnin, pyöräilyn ja juoksun yhdistävässä urheilulajissa innostaa, sitä ensimmäisiin minitriathlon-kilpailuihinsa tämän vuoden elokuussa Pyhtäällä osallistunut Paappanen ei osaa tarkkaan sanoa. Hän sanoo uineensa jo lapsena paljon ja pitävänsä luonnosta ja ulkoilmasta. Myös omien rajojen testaaminen houkuttelee.

Lapsuuden uintitaustasta huolimatta haastavimmaksi harjoittelussa osoittautui alussa oikeanlainen uintitekniikka.

– Vapaauinnin harjoittelu oli aika haasteellista. Se hengitystekniikka ja se miten vartalo kiertyy uidessa, että saa hyvän liu’un uintiin. Nyt kun se tekniikka on opeteltu, on hyvä alkaa harjoittelemaan sitä, että pääsee vähän kovemmin eteenpäin, sanoo viime syyskaudella kerran viikossa uinnin tekniikkaa Leivonmäen uimahallissa harjoitellut ja tänä keväänä kahdesti viikossa matkaa AaltoAlvarissa uinut Paappanen.

Uinnin ohella harjoitusohjelmaan kuului esimerkiksi kuntosaliharjoittelua, pyöräilyä ja juoksua.

Ennen Pyhtään kisoja Eila Paappanen testasi pariin otteeseen kestävyyskuntoaan kilpailusuoritusta vastaavalla harjoituksella Joutsassa. Hän ui 300 metriä avovedessä, pyöräili 16 kilometriä ja juoksi lopuksi viisi kilometriä. Suoritukseen kului aikaa tunti ja 35 minuuttia.

– Ihmeesti siellä kisassa pystyi vielä nipistämään, sanoo saman suorituksen Pyhtäällä aikaan 1.24,13 tehnyt ja sen myötä naisten kuntosarjan kymmenenneksi sijoittunut Paappanen.

Naisten kilpasarjassa sama aika olisi tuonut viidennen sijan. Jo alusta asti Paappaselle oli kuitenkin selvää, että hän osallistuu nimenomaan kuntosarjaan.

Tavoitteellisen treenaamisen aloittamisesta ja sen yhteydessä tehdystä ruokavalion tarkistuksesta on ollut hierojana ja kotipalvelualan yrittäjänä toimivalle Eila Paappaselle muutakin hyötyä kuin kunnon ja lihasvoiman kasvaminen. Esimerkkeinä hän mainitsee itsetunnon kasvun, verenpaineen laskun ja suolistosairauden rauhoittumisen.

Mitä nimenomaan ravintopuoleen tulee, siltä osin kyse ei Paappasen mukaan edes ollut kovin mittavasta remontista, sillä hän sanoo syöneensä aina melko lailla hyvin.

– Mutta se syömisen säännöllisyys, ettei tule hirveän pitkiä välejä, se on ollut minulle se suurin juttu, ensi kesäksi puolikkaan triathlon-matkan suorittamisesta haaveileva Paappanen sanoo.

Eila Paappasen mukaan minitriathlon-harrastus sopii hyvin viisikymppiselle aloittajallekin, jos terveydelliset seikat ovat kunnossa. Siis jos polvet ja nivelet kestävät ja peruskuntoa on.

Vähänlaisesti liikkuvia ikätovereitaan Paappanen kannustaa liikkeelle. Liikkua voi vaikka kävellen luonnossa tai harrastamalla muuta itselle mieleistä lajia.

– Lajejahan on tosi paljon. Tanssiminenkin on tosi hyvä liikuntamuoto. Täällä on niin hyvät liikuntamahdollisuudet, on kuntosaleja ja pelikenttiä ja viime talvenakin pääsi tosi hyvin hiihtämään, sanoo Paappanen.

Liikkeelle lähdön motiiviksi hän näkee sen, että vielä vanhanakin pääsisi omin avuin ylös sohvalta ja sängystä ja kykenisi kotiaskareisiin.

– Ei kannata lannistua siihen ajatukseen, että minä olen nyt viisikymmentä. Että ei ole enää mitään tehtävissä. Se on ihan höpöhöpöpuhetta.

Triathlon

Kestävyysurheilulaji, joka koostuu uinnista, pyöräilystä ja juoksusta.

Lajit suoritetaan perätysten edellä mainitussa järjestyksessä, kokonaisaika ratkaisee.

Erimittaisia matkoja; virallisia kisamatkoja esimerkiksi sprintti (750 m, 20 km, 5 km), olympia/perusmatka (1500 m, 40 km, 10 km) sekä täysmatka (3800 m, 180 km, 42,195 m).

Virallisten kisamatkojen lisäksi kuntokisoja eripituisilla matkoilla.

Kuntokisoissa yleensä lyhennetty uinti standardoituihin kisamatkoihin verrattuna.

Lähde: www.triathlonsuomi.com

Tarja Kuikka