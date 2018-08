Pääkirjoitus 29.8.2018: Seuraavaksi on laitettava valtatie kuntoon Joutsan eteläpuolelta

Nelostien remontti on vahvasti käynnissä Savenahon alueella. Valtio sijoittaa tien parannukseen seuraavan vuoden aikana yli 13 miljoonaa euroa, joten kyse on historiallisestikin katsottuna valtavan isosta satsauksesta seutukunnan tieoloihin. Tietysti remontti palvelee lähinnä Nelostien liikennettä, mutta osa toimenpiteistä hyödyttää suoraan myös paikallisia asukkaita. Vuoden päästä matka Joutsasta Jyväskylään sujuu jo erinomaisen sujuvasti ja turvallisesti, vaikka vieläkin jää yksi ohituskaistapätkä rakentamatta.

Meneillään olevan remontin jälkeen katseet suuntautuvatkin entistä vahvemmin Joutsan eteläpuolelle: Hartolan ja Oravakiven välinen Nelostien osuus kaipaa myös perusteellista remonttia. Valtion tiehankkeista keskisessä Suomessa vastaavan Liikenneviraston Ari Mäkelän mukaan Hartolan ja Oravakiven välisen osuuden remontti ei tule toteutumaan kuluvalla hallituskaudella, mutta toisaalta eipä hallituskautta kovin paljon ole jäljelläkään. Uusi eduskunta valitaan ensi keväänä ja sen myötä valtaan astuu myös uusi hallitus.

Joutsan eteläpuolinen valtatien osuus on odottanut remonttiaan jo liiankin pitkään. Maan tulevan uuden hallituksen tieremonttilistoille sen on mahduttava jo heti hallituskauden alussa. Asian tärkeyttä kuvaa sekin, että tieosuus on mukana Suomen kauppakamarien laatimalla valtakunnallisella tiehankkeiden kiireellisyyslistalla. Elinkeinoelämä ja ennen kaikkea tavalliset tiellä liikkuvat kansalaiset odottavat toimenpiteitä.

Markku Parkkonen