Puheenvuoro: Nyt tarvitaan vahvaa johtajuutta seurakunnassa

Näyttää siltä, että seurakunnan korkeimman päättävän elimen kirkkovaltuuston on otettava tiukka ote seurakunnan hallinnossa. Osa-aikaistamisen seurauksena näköpiirissä olevat muutokset ovat sitä luokkaa, että joutuu kysymään, onko seurakunnan tulevaisuuden missio hukassa. Voidaan kysyä onko oikein, jos satoja käyntejä vuodessa jää pois diakonien lomautusten seurauksena? Jopa jumalanpalvelusten määrää ollaan supistamassa. Nämä ovat seurakunnan ydintoimintaa, joka on hoidettava. Jos kirkkokammoisuus valtaa seurakunnat, on kysyttävä mihin kirkkoa ja seurakuntia työntekijöineen enää tarvitaan. Olen sanonut useasti, että niin kauan kuin seurakunnassamme asiat voidaan hoitaa samalla kustannustasolla kuin vastaavankokoisissa seurakunnissa, seurakunnan itsenäisyys on paras vaihtoehto. Meidän ei tule kurjuuttaa seurakuntalaisia, kun kukoistava seurakunta on mahdollista. Nyt tulisi kaikki päätökset jotka koskevat lomauttamista, laittaa uuteen harkintaan toistaiseksi.

On olemassa parempi vaihtoehto, jonka kerron myöhemmässä vaiheessa.

Rakentavin seurakuntaterveisin

Niilo Nieminen