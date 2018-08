Kesän yli Havumäentiellä Havumäessä seisseestä metsäperävaunusta on pöllitty rotaattori ja tarttumakoura. Tapahtuma-aika on hyvin pitkä, 16. kesäkuuta alkaen aina 23. elokuuta saakka. Mikäli tapaukseen liittyen on havaintoja, voi niistä ilmoittaa poliisille.

Jukka Huikko