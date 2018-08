Liikennevirasto luokitteli Mieskonmäessä sijaitsevan Levälahden vesistösillan kuntoluokkaan huono

Liikennevirasto on luokitellut siltojensa kunnon asteikolla 1–5. Kuntoluokka yksi on erittäin huono ja kuntoluokka kaksi tarkoittaa huonoa. Kahdessa huonoimmassa luokassa on kaikkiaan 630 maantiesiltaa. Asiasta kertoi muun muassa YLE.

Seutukunnalle näistä huonoimman kuntoluokituksen saaneista silloista sijoittui yksi. Kyseessä on Levälahden vesistösilta, joka on rakennettu 1935. Kuntoluokituksen huono saanut silta sijaitsee Mieskonmäessä, Hirvensalmen suuntaan johtavan tien (nro 431) alussa, pari sataa metriä Kangasniementien risteyksestä koululle päin. Sillan kohdalla on iso valtaoja.

Sillan uusiminen saattaa viivästyä pitkälle tulevaisuuteen, sillä listauksessa erittäin huonokuntoisia maantiesiltoja oli 76 ja valtion korjausmäärärahat ovat lähes lopussa. Lisäksi on olemassa vielä joukko korjausta vaativia rautatiesiltoja.

Yläkuvassa on Levälahden silta, josta päältäpäin ei arvaisi, että sillä on niin paljon ikää. Sivulta katsoen siitä kuitenkin paljastuu viitteitä.

Janne Airaksinen

Levälahden sillan sijainti: