Puheenvuoro: Huuhtele aivosi hyvin!

Ihmisen valtimot ja laskimot opittiin tuntemaan 400 vuotta sitten. Kolmas suonisto eli imusuonisto (lymfakierto) keksittiin 350 vuotta sitten. Olisi luullut, että kun mikroskooppikin on ollut käytössä runsaat 200 vuotta, kaikki ihmisen rakenteet olisi jo löydetty. Valtimot vievät verta kudoksiin ja laskimot tuovat sen takaisin sydämeen, mutta kudoksiin jää ylimääräiset kolme litraa nestettä vuorokaudessa. Tämä neste on solujen välissä olevaa kudosnestettä, joka normaalisti poistuu imusuoniston kautta laskimojärjestelmään. Jos ei poistu, esimerkiksi jalat turpoavat päivän aikana. Aivoista ei kuitenkaan ollut löytynyt imusuonia.

Ihminen nukkuu kolmannen osan elämästään. Sitä on pidettävä kummallisena asiana, jonka olisi luullut hävinneen ihmiskehityksen aikana. Nukkuessahan ihmiset ovat luonnon oloissa hyvin alttiita pedoille ja vihollisille. Unen täytyy siis olla hyvin tärkeää. Ihminen kuolee, jos hänet pidetään valveilla viikon verran. Pitkään on ollut vallalla käsitys, että unta tarvitaan, jotta aivot ehtivät yön aikana panna asiat ja tapahtumat järjestykseen ja muistilokeroihin. Ikään kuin tietokoneen kovalevy eheytettäisiin.

Kolme vuotta sitten aivoista löydettiin yllättäen ”pesukone”, joka huuhtelee nukkuessa aivoista pois sinne päivän aikana aivosolujen vilkkaasta toiminnasta syntyneet aineenvaihduntatuotteet ja kuona-aineet. Aivot käyttävät 20 % kropan energiasta. Nukkuessa aivojen läpi virtaa enemmän nestettä kuin munuaisten. Kyseessä on niin sanottu selkäydinneste, joka uudistuu neljästi vuorokaudessa. Unen aikana astrosyytit avaavat aivokanavien sulkuportit ja pienten aivovaltimoiden ympäri kertynyt imuneste (glymfa) virtaa aivoaineeseen. Jos ihminen herätetään, pesukone pysähtyy nopeasti. Tässä on unen todellinen merkitys. Selällä makuu on tehokkainta.

Kyllä kansa tietää: kautta aikain vanhemmat ovat komentaneet lapsiaan: ”Pää tyynyyn!”. Riittävän pitkä uni on kaikille muillekin hyödyllistä. Eläköön tämä tieteellinen tutkimus, jossa suomalaisetkin tutkijat ovat olleet ansiokkaasti mukana!

Kalle Willman

Hyvin nukkuva eläkeläislääkäri Joutsassa