Katkenneen pylvään roikkuva kaapeli häiritsi liikennettä

Katkenneen puhelinpylvään tavallista alempana roikkuva kaapeli häiritsi liikennettä Harantien ja Korpilahdentien risteyksessä viime torstaina. Paikalle vahingontorjuntatehtäviin hälytetty palokunta kävi nostamassa kaapelia ylöspäin sen verran, että liikenne pystyi kulkemaan Harantiellä normaalisti.

Verkonhaltijan vastuulle jäi kaapelin hoitaminen takaisin paikoilleen.

Pylvään katkeamissyystä ei ole varmaa tietoa. Palokunnan mukaan pylvään katkeaminen on voinut johtua esimerkiksi siitä, että Korpilahdentiellä on saattanut kulkea joku korkea ajoneuvo, joka on osunut risteyksen tuntumassa Korpilahdentien molemmin puolin olevien pylväiden väliseen harukseen ja tämä on voinut johtaa edelleen risteyksessä olevan pylvään katkeamiseen.