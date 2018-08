Konekarhu Pena testaa koiran luonteen

Karhukanta on lisääntymään päin isossa osassa maatamme, ja niin myös Joutsan seutukunnalla. Karhunmetsästyksessä koiran rooli on todella tärkeä, mutta kuinka koira sitten käyttäytyy päästessään pedon jäljille? Ja miten reagoi seurakoira, joka haistaa karhun ollessaan vaikkapa perheensä mukana marjametsässä?

Konekarhu Pena tarjoaa tähän vastauksen. Konekarhuja on Suomessa kolme käytössä, ja nyt yksi niistä on hankittu Joutsaan Bearest-firman ja Harri Liljan toimesta. Viime viikolla koiranomistajille tarjottiin tilaisuus testata koirien reaktioita karhuun.

Konekarhu on aito täytetty karhu, joka on aikoinaan ammuttu Venäjän puolella. Täytettynä se on nostettu kolmipyöräiselle lavetille, jota liikuttavat sähkömoottorit. Karhu on yllättävän liikuntakykyinen. Tilanne viimeistellään aidoksi tekemällä hajujälkiä karhun ulosteella, verellä ja rasvalla.

– Jo karhulle syttyneitä metsästyskoiria voi herätellä ja harjoituttaa tällä. Ja oli koira missä käytössä tahansa, niin testin jälkeen omistaja osaa lukea koiransa käyttäytymistä karhun suhteen. Jokainen koira on nimittäin tässä asiassa omanlaisensa, kertoo Lilja.

Pystykorvarodut ovat hyvä lähtökohta, mikäli niiden kanssa aikoo karhumetsälle. Lilja neuvoo, että sellainen yksilö, joka on pennusta saakka halunnut haukkua kaiken metsässä liikkuvan, saattaa omata poltetta karhulle. Hirvimetsällähän esimerkiksi supia mielellään haukkuva koira on ongelma.

Jouko Hakanen Jämsästä toi testiin kokeneen hirvikoiran, itäsiperianlaika Rämynperän Victorian. Koiraa vietiin hihnassa, kunnes se merkitsi hajujäljen. Laika kiinnostui siitä selvästi, ja veti omistajansa jäljelle.

Lilja tarkkaili tilannetta sivusta ja kun koira oli tietyssä kohtaa jälkeä, oli Penan vuoro astua kehään. Lilja käytti kauko-ohjainta ja konekarhu alkoi rymytä pienen kuusista tehdyn esteen takana. Laika haukkui heti, eikä arvostelun mukaan tuntenut pelkoa, mutta kunnioitti silti viisaasti metsän kuningasta. Koiraa ei saa päästää liian lähelle konekarhua, sillä mikäli se tottuu liian pieneen etäisyyteen, elävän karhun kanssa voi käydä huonosti.

Testissä kävi illan aikana muitakin koiria ja koirat haukkuivat hyvällä prosentilla karhua. Lilja piti Anssi Saarelan jämtlanninpystykorva Onnivaaran Vipoa koirista vakuuttavimpana.

– Jäljen merkkaaminen ja kulku oli selkeää sekä samoin väistöliikkeet karhun niin sanotusti hyökätessä. Vipo vastasi reaktiollaan riistaintoista ja koulutuskelpoista koiraa.

Janne Airaksinen

Katso video konekarhun käytöstä: