Puheenvuoro: Poikkesin Joutsassa

Tokmannin edessä pyöri lauantaina puolilta päivin mies heilutellen foliota ja huudellen ohikulkijoille: Trumppi on varastanut palan auringosta, trumppi on varastanut palan auringosta.

Joku pysähtyy hämmentyneenä ja jatkaa kuitenkin matkaa, joku jää puheisiin. Mikähän mies tuokin lienee! Tarjoaa foliota minullekin, vaikka yritän ohittaa kiireisin askelin. Jossakin takaraivossa vilahtaa viime päivien uutiset Pentagonista ja avaruusjoukkojen perustamisesta. Onkohan tämä mies nyt alkanut liikaa miettiä jotain starwarsjuttuja!

”Onko tuo tavallinen folio?”, kysyn epäillen. ”No, ei tietenkään, se on mylarfolio”, on selkeän informatiivinen vastaus. En ollut koskaan kuullutkaan. Onkohan tämä kuitenkin joku huijaus vai onko piilokamera jossain? Pälyilen ympärilleni. Katson miestä. Tavallinen suomalainen keski-ikäinen, luotettavalta näyttävä perusmies. Otin folion. Katsoin aurinkoon. Pala oli pois ja valo sinertävää. Menin vielä enemmän ymmälleni. Miten tämä on mahdollista? Sain selkeän selityksen: koska kuu on auringon edessä. Kun näin tämän kosmologin epäilevän, että minä epäilin, niin hän suolsi minulle kahden minuutin pituisen tieteellisen luennon ultraviolettivalon suodattumisesta. Tyrmäysvoitto hänelle, kun en mitään fysiikan tunneilta enää muistanut.

Vasta kotona iltauutisista kuulin päivällä Suomessakin näkyneestä auringonpimennyksestä. Oikein piti sohvalla ryhdistäytyä. Olin minäkin päässyt osalliseksi aurinkokuntamme tämänkertaisesta kosmisesta näytelmästä. Kiitos paikalliselle tähtitieteilijälle päivän virkistyksestä!

Ritva T. Laitinen

ohikulkija