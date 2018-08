Prosentti taiteelle tuo Joutsalle neljä teosta kolmelta tekijältä

Joutsan kunta päätti taannoin sijoittaa taiteeseen prosentin verran vuoden 2016 tilinpäätöksen loppusummasta. Tilinpäätös oli plussalla 1,6 miljoonaa euroa, mikä tiesi noin 16.000 euron sijoitusta teoksiin.

Tätä kunnanjohtaja Harri Nissisen ehdotusta jalosti kunnan kulttuurityöryhmä keräämällä lisää ideoita, ja he tilasivat taidetta Virpi Lehdolta, Anna Schroderukselta ja Haihatukselta. Maanantaina osa taideteoksista luovutettiin kunnalle.

Lehto oli tehnyt öljyvärimaalauksen ja Schroderus lasiveistoksen. Haihatus valmistaa myöhempänä ajankohtana työryhmän voimin ulkotaideteoksen, jonka sijoituspaikka on parhaillaan kunnassa pohdittavana.

Kunnanvirastolla pidetyssä julkistamistilaisuudessa taiteilijat taustoittivat luomisprosessia. Tilattu Maljakivi-veistoshanke oli Schroderukselle innostuksen lähde, sillä Suontee on hänelle monella tapaa tuttu ja rakas. Muistoihin liittyvät niin lapsuuden kokemukset kuin tämän hetken mökkireissut.

– Kummalliset isot kivet kiinnostavat ihmistä. Joku evoluution tuoma merkitys niillä on meille. Maljakivet on mainio luonnonmuistomerkki, sanoo Schroderus useita kertoja niitä paikan päälläkin ihastelleena.

Lasiveistoksen teko vaatii ensin mallien ja muottien valmistamista, ja sitten lasin sulattamista satojen asteiden lämpötilassa. Haudutusvaihe jännitteiden päästämiseksi kesti noin vuorokauden, samoin loppujäähdytys tapahtui hitaasti. Viimeistelytöiden jälkeen teos kiinnitettiin lujasti koivupuiseen jalustaan.

Lehto esitteli ensimmäisenä valmistuneen öljyvärimaalauksen julkistamistilaisuudessa, ja toinen on tulossa myöhemmin. Kaunissilmäisiä lehmiä kukkakedolla näyttävä Kesien muistot -työ menee Palvelukeskus Jousen seinälle. Siellä on jo aikaisemmin maisemataulu, joka on tiettävästi asiakkaiden lempitaulu. Niinpä hän päätti maalata maaseututeemaa, koska monella ikäihmisellä on sidos maatiloihin.

Nissisen mukaan Joutsalla on hallussaan vähän taidetta.

– Tämä on kuitenkin hyvä alku. Olemme nyt investoineet kulttuuriin ja samalla tukeneet yrittäjyyttä, totesi Nissinen.

Janne Airaksinen

Katso video prosenttitaiteen julkistamistilaisuudesta: