Seutukunnan hevosihmiset näyttivät voimansa

Joutsan raveissa on mainio meininki vuodesta toiseen. Seitsemään lähtöön oli tänä vuonna ilmoitettu 43 hevosta ja 7 ponia. Kiihkeässä kepparistartissa nähtiin 21 valjakkoa. Rata oli kunnossa ja aurinko paistoi.

Hevosmies Markku Koivisto Leivonmäeltä toivoi suojatilleen Jamie Pointille laukatonta juoksua. Kymmenvuotias tamma ylitti omistaja-valmentajansa toiveet ravaamalla lämminveristen päälähdön voittoon Joutsan paikallisraveissa lauantaina.

Jamie Point ja ohjastaja Sami Vehviläinen voittivat Metsä-Pirkan loimilähdön määrätietoisella keulaan ja kukat -tyylillä. Kaikki väliajat kahdella ratakierroksella kirjattiin voittajavaljakon nimiin, ja loppuajaksi vahvistettiin keskimääräinen kilometrivauhti 1.18,0.

Lähdössä neljänneksi sijoittuivat Ruotsissa talvehtineet ruuna Ahasveros ja valmentajaoppilas Niko Huuskola Luhangasta.

Huuskola opiskelee hippologiksi Wångenissa, joka on kansainvälisesti arvostettu ravioppilaitos keskisessä Ruotsissa. Kesän hän on viettänyt Orimattilassa ammattivalmentaja Teemu Okkolinin tallilla työskennellen.

– Okkolin valmentaa suomenhevosia ja olen oppinut niistä paljon, hymyilevä lämminverimies sanoo. Lisäksi olen saanut ajaa erilaisia hevosia.

Monipuolinen ajokokemus on tarpeen muun muassa Salamakypärät-kilpailussa, jossa Huuskola ohjastaa tänään keskiviikkona valtakunnan pääradalla Vermossa. Salamakypärät on ohjastajamittelö, jossa ajetaan kahdessatoista osakilpailussa eri puolilla Suomea. Kilpailu on tarkoitettu alle 25-vuotiaille nuorille lahjakkuuksille, joilla on raviurheilun ammattilaisiksi tähtääville tarkoitettu kokelaslisenssi.

Huuskola kertoo viihtyneensä Ruotsissa. Hän muutti sinne isänsä Jukka Huuskolan omistaman Ahasveroksen kanssa viime syksynä pian Joutsan ravien jälkeen. Samalla kurssilla on viisi ruotsalaista opiskelijaa ja tyttöystävä Tamara Skutnabb, joka niin ikään on tunnetun hevosurheiluperheen kasvatti.

– Kielen kanssa on välillä ollut hankalaa, sillä korkeakoulutason opinnoissa ollaan siinäkin tosi tarkkoja. Ensimmäisenä vuonna valmistuin jo kuitenkin hevosenhoitajaksi, Huuskola kertoo.

Sisällöltään laajat opinnot kestävät kolme vuotta ja tuottavat ammattivalmentajan tutkinnon. Ne pätevöittävät myös raviurheilun hallinto- ja johtotehtäviin.

Kylmäveristen päälähtö oli Vuoden 2017 joutsalaishevoseksi valitun Tee Wee Paronin nimikkolähtö. Vastaanottaessaan Joutsan hevosystäväinseuran tunnustuspalkinnon hevosen omistaja-valmentaja Pasi Haapasaari (yläkuvassa Irja Mankin palkitsemana) tunnusti, että ohjastaminen kotiyleisön edessä hieman jännittää.

Kovissa kisoissa Suomen johtavilla raviradoilla marinoitu yhdeksänvuotias suomenhevosruuna pilasi suorituksensa laukkaan, mutta teki urhean juoksun. Voittajaksi loimitettiin joutsalaissyntyisen Jukka Halttusen ja Terhi Äikäksen omistama ori Haltija. Sille kirjattiin aika 1.30,1.

Haltija palasi pitkältä tauolta.

– Tämä voitto merkitsee minulle paljon, jämsäläistynyt Halttunen tunnelmoi Jere Törmäsen haastattelussa. Hevonen ehti jo varjojen maille. Lisäksi on kulunut tasan 26 vuotta siitä, kun ohjastin tällä radalla ensimmäisen voittoni. Valjaissa tuolloin oli ensimmäinen kilpahevoseni ja elämäni kenties tärkein hevonen Jaavan Jojo.

Viksu Vilivei taipui Haltijalle vasta viimeisessä kaarteessa johdettuaan kisaa koko matkan. Kuusivuotiaan ruunan valmentaja ja osaomistaja on Joutsan hevosystäväinseuran puuhanainen Susanna Purojärvi.

Purojärven valmentama shetlanninponi Bäckdalens Goldica sortui startissaan laukkaan. Muumiksi kutsuttua tammaa ohjasti vakuuttavista hevostaidoistaan jo nuorella iällä tunnettu Pinja Purojärvi.

Sujuvasti järjestetyn tapahtuman yleisöä hemmoteltiin kilvanajon lisäksi leppeällä säällä ja uunituoreilla leivonnaisilla. Milla Tuomisen reseptillä leivotut mokkapalat menivät kuin kuumille kiville. Myös arvat myytiin loppuun.

Kepparikisan voitto meni Kangasniemelle: tummanrautias Naksu kantoi Pinjan voittoon 40 metrin takamatkalta. Kilpailun perusmatka oli 40 metriä. Kaikki osallistujat palkittiin.

Joutsan ravien tulokset löytyvät Suomen Hippoksen verkkosivuilta: www.hippos.fi – Lähtölistat ja tulokset.

Pauliina Raento