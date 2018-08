Kukko Racingillä jo yhdeksännet Rokkirallit

Kukko Racingin järjestämät Joutsan jokavuotiset Rokkirallli-kisat on taas pidetty. Kukko racing on järjestänyt yhdeksänä vuonna kisat Josemorassa. Paljon on matkalla opittu ja rutiini kisojen järjestämiseen on korkealla tasolla. Järjestäjät pyrkivät joka vuosi pyritään parantamaan edellisvuodesta kuuntelemalla kilpailijoiden toiveita. Tänä vuonna ennen kisoja kyseltiin Superin kuljettajilta mielipiteitä lisälenkin paikasta sosiaalisessa mediassa. Lisälenkin eli niin sanotun sakkolenkin joutuvat Super-, Junnu- ja Leidi-luokan kuljettajat kiertämään kerran lähdon aikana, itse saa päättää millä kierroksella poikkeaa sakolle. Tällä kertaa sakko oli rakennettu isoista pyöröpaaleista lähtösuoran päähän tekemällä hidasteshikaani asfalttiosuudelle. Haasteelliseksi paikan valinnalle tekee asian se, että lenkiltä on oltava turvallista tulla takaisin radalle ylimääräisen kiemuran jälkeen.

Sää pysyi lauantaina aurinkoisena ja rinteille oli kerääntynyt mukavasti katsojia ihailemaan hienoa taistelua radalla. Sunnuntain sade verotti hieman katsojia, mutta niille, jotka oli paikalle saapuneet, riitti nähtävää, kun autot liukastelivat asfaltilla ja sateen pehmentämässä soraliejussa.

Järjestävän tiimin kuljettajia oli mukana jokaisessa luokassa, mutta lauantaina vain Junior-kuljettajat näyttivät, miten pokaaleille ajetaan. Roni Vesanen oli Mazdalla hienosti kahdeksas, vaikka auto höyrysi ja sauhusi joka lähdön jälkeen ja B-finaalin jälkeen auto hyytyikin varikkotielle koneen hajottua. Arttu Kauppinen oli ollut Mika Niinirannan omistamaa Ladaa rakentamassa monena iltana ja nyt oli aika päästä ajamaan esimmäinen junnukisa ja eipä huonosti Arttu tuota Volvon moottorilla varustettua Ladaa käskyttänytkään ollessaan päivän kymmenes junnuissa.

Kangasniemeläisen Kurko Racingin Toni Laitinen näytti, että naapuripitäjässä osataan ajaa, ollessaan hienosti päivän ykkönen junnuluokassa. Toni Laitinen on tällä kaudella ajanut hienosti myös muissa kisoissa ja on vahvasti kiinni jopa junnujen mestaruudessa, kisoja on jäljellä kolme ja Toni on kokonaispisteissä toisena vain kolme pistettä kärjestä jääneenä. Takavuosien rattimies Kimmo Oksanen ajelee nykyisin harvakseltaan mutta Kardaani-rokin kuudes sija kertoo, että taito on tallella.

Sunnuntaina Harri Tyviö käskytti etuvetoista Mitsua huimaan vauhtiin ollessaan parhaimmillaan A-finaalissa kakkospaikalla, mutta kanssakilpailijan avustuksella pyörähdys pudotti lopputuloksissa sijalle viisi. Rutalahden Vili Niiranen oli myös laittanut Hondan kuntoon parin vuoden huilin jälkeen ja sijoittui 11. sijalle.

Martti Markkula kiusasi isompiaan piskuisella Pösöllä ja oli sunnuntain Superin kahdeksas.

Samalla autolla Harri Tyviön kanssa ajanut Sanni Puikkonen oli Leidien seitsemäs pudoten niukasti A-finaalista.

Heidi Ahonen-Kokko järjesti pienille Rokkimuksuille lapsiparkin, missä sai käydä leikkimässä, jos ei ihan koko ajan jaksanut seurata pärinää ja pörinää. Lapsiparkki saavuttikin suuren suosion ja vanhemmilta tuli kiitoksia. Kerkisi Heidi ajaa myös itse kilpaa ja oli Leidi-luokan kahdeksas.

Tänä vuonna oli kilpailijoita mukana 275 ilmoittautunutta. Järjestäjät pohtivat, jospa ensi vuonna – kun on Kukko Racingin kymmenvuotisjuhlakilpailu – saataisiin 300 rikki… Järjestäjät osoittavat kiitokset kaikille talkoolaisille ja konekuskeille sekä apua antaneille, yksin ei pysty tällaista tapahtumaa läpi viemään.

Teksti: Jussi Hauvala

Kuvat ja video: Markku Parkkonen

Katso video Rokkirallin tunnelmasta: