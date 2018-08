Bensanäpistelijät ovat ottaneet kohteekseen Leivonmäen Teboilin, jossa myydään edelleen polttoainetta niin sanotusti kassapalveluna automaattien lisäksi. Viimeisen kuukauden aikana tapauksia on kertynyt kymmenkunta, joista on tehty ilmoitus myös poliisille. Pääosassa tapauksia on eri tekijät.

Jukka Huikko