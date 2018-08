Monipuolinen käsitöiden taitaja

Joutsalaisen Kauko Otavan (kuvassa) kotoa ei montaa tehdastekoista, valmiina ostettua huonekalua löydy, eikä ole tarviskaan löytyä, sillä talon isännällä on kädentaidot hallussa. Otava on tehnyt noin kahdentoista, kolmentoista vuoden aikana lukuisia erilaisia huonekaluja, muun muassa isoja ja pieniä keinutuoleja, kaappikelloja, vitriinejä ja pöytiä. Pienempää tavaraa kuten esimerkiksi kirstuja, seinäkelloja ja erilaisia tarve-esineitä on niitäkin syntynyt pitkä liuta.

Tavarat ovat valmistuneet runsaan vuosikymmenen aikana seutuopiston puupiirissä ja Otavan omissa työskentelytiloissa sekä Kangasniemellä pidetyllä opiston koristeveistokurssilla, jolla Otava kävi aiemmin muutaman vuoden ajan. Nyt 73-vuotias mies sanoo innostuneensa puutöistä eläkkeelle jäätyään, puupiirin aloittamisen myötä. Puupiirissä hänen oli tarkoitus tehdä alkuun kapiokirstu sekä eräs toinen työ ja niitä tehdessä innostus kasvoi.

– Siitä se sitten läksi sujumaan se homma, ja se jatkui ja jatkui, muistelee isompien puutöiden tekemisen jo lopettanut, mutta pienempiä töitä yhä tekevä Otava jälkeenpäin.

Puutöissä häntä kiehtoo onnistumisen elämys.

– Kun ne rupeavat onnistumaan, niin se vetää siihen hommaan enemmän. Tietysti jos niistä susia tulee, se loppuu hyvin nopeaan, mies naurahtaa.

Puutyöt ovat syntyneet usein koivusta ja männystä. Puu on ollut pääasiassa peräisin omasta metsästä, ostopuuta Otava sanoo käyttäneensä vuosien aikana vain vähäisiä määriä.

Puutöiden ohella vuosien varrella on syntynyt myös runsaasti tuohitöitä. Niitäkin Kauko Otava on tehnyt moneen lähtöön. On esimerkiksi runsaasti erilaisia koriste-esineitä, linnunpönttöjä, kaulakoruja ja jopa kahdet verhot.

Varsinkin viimeksi mainittujen tekeminen on ollut Otavan mukaan pikkutarkkaa ja aikaa vievää työtä. Kaksiin, mökillä käytössä oleviin verhoihin Otava sanoo käyttäneensä yhteensä 5.600 pientä tuohikuutiota. Kuutiot hän on punonut käsin ja pujottanut ne sen jälkeen yksitellen kalalankoihin. Langat Otava on laittanut roikkumaan verhotankoon ripustettuihin nipistimiin, osan ikkunan toiselle sivulle, osan toiselle. Verhoja on tehty kahteen ikkunaan; toisessa ikkunassa ne ovat suunnilleen metrin korkuiset, toisessa hieman pidemmät.

– Muualla en ole nähnyt tämmöisiä. Se oli minun oma ajatus, Otava sanoo verhomallin synnystä.

Niin puu- kuin tuohityötkin ovat syntyneet etupäässä omaan käyttöön, mutta Otava sanoo antaneensa niitä joskus sukulaisille. Jotain mies sanoo vähän myyneensä, mutta sen kummemmin hän ei ole kättentöitään eteenpäin kaupitellut, eikä niitä kaupittelemaan ala. Vaikka mökilläkin on monenlaista tavaraa, mies sanoo, ettei niitä sieltä hänen elinaikanaan eteenpäin lähde, vaan tavarat jäävät jälkipolvelle.

– Tehköön poika sitten mitä katsoo parhaaksi.

Käsistään kätevänä Kauko Otava on myös kutonut mattoja. Kutomisen hän aloitti kahdeksan vuotta sitten edesmenneen vaimon keskeneräisestä kudontatyöstä.

– Sen kudoin loppuun, sitten pidin vuoden väliä. Sitten ajattelin, että minäpä kokeilen laittaa loimen itse, sanoo sen jälkeen useita mattoja kutonut ja edelleen kangaspuut omistava mies.

Paitsi monipuolinen kädentaitaja, Otava on myös innokas kukkien kasvattaja. Se näkyy sekä hänen kotonaan että mökillään. Esimerkiksi mökkipihan lukuisissa kukkapenkeissä viihtyvät muun muassa asterit ja samettikukat.

Tarja Kuikka