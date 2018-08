Sikamaista sotkemista S-Marketin uudella jätepisteellä

Ihmisten piittaamattomuus jätteiden kierrätyksessä on keskusteluttanut paikallisia jo pidemmän aikaa. Tuorein esimerkki on viikonlopun jäljiltä olevan Joutsan S-Marketin takakulmalla olevan jätepisteen tilanne.

Paikalle on tuotu suuri määrä jätettä, joka on kylmästi vain hylätty keräyskonttien välissä olevaan solaan. Jätteissä on muun muassa biojätettä, loisteputkia ja muuta materiaalia, jota ei paikalle muutenkaan saisi tuoda, mutta myös muovia ja metallia on viskattu maahan. Vaikka niille tarkoitetut keräyssäiliöt ovat sananmukaisesti kädenojennuksen päässä.

Moni kansalainen pitää tällaista käytöstä törkeänä. Suuri enemmistö osaa kierrättää kuten pitää, ja jos ei jotain ymmärrä, niin osaa ottaa asioista selvää mieluummin kuin kippaa jätteensä maahan. Erityisen akuutti ongelma on kesäkaudella, mutta myös talvella sitä esiintyy.

Keräyspisteestä vastaa Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy, joka on kaupan ja teollisuuden omistama voittoa tavoittelematon palveluyritys. Kyse ei ole siis Joutsan kunnan vastuulla olevasta asiasta.

Kyse on tuottajavastuulain mukaisesta toiminnasta, sillä vuoden 2016 alusta lähtien tuottajat ovat vastanneet myös kuluttajapakkausten keräyksestä Suomessa. Pakkausten laajennetun tuottajavastuun myötä Rinki ryhtyi palvelemaan kuluttajia myös ylläpitämällä maanlaajuista Rinki-ekopisteverkostoa kotitalouksien pakkausjätteelle.

Osaksi sotkemisen takia yhtiö muutti keräyspisteen sijaintia alkukesästä Yhdystien varrelta alueen toiselle puolelle. Nyt sen löytää S-Marketin toiselta kulmalta, ja entiset syväkeräyssäiliöt muutettiin keräyskonteiksi. Myös muovipuristin otettiin käyttöön entisen pahvipuristimen rinnalle.

Yhtiön sopimusasiantuntija Taneli Lumiaro tuntee Joutsan tilanteen.

– Tämä on tyypillisesti kesämökkipaikkakuntien ongelma lomakaudella, ja yleensä sitä tekee vain pieni ihmisjoukko toistuvasti. Aiomme lisätä siivousta jätepisteellä ja olemme valmiit investoimaan myös kameravalvontaan, mikäli vastuuton roskaaminen jatkuu. Tämä vaatii kuitenkin yhteistyötä S-Marketin kanssa ja riippuu osin myös kaupan intresseistä. S-Marketin kanssa kameravalvonta kuitenkin olisi mahdollista järjestää, korostaa Lumiaro.

Muualla päin Suomea Rinki on joihinkin paikkoihin jo asentanut kameran. Kun Yhdystien piste oli vielä Joutsan kunnan vastuulla, siellä ollut valvontakamera ja etenkin ilmoitustaulu kameravalvonnasta hillitsi pahimpia sotkijoita. Rinki Oy:llekin kameraa tiettävästi tarjottiin, mutta Joutsan Seudun saamien tietojen mukaan yhtiö ei katsonut sille olevan tarvetta.

Lumiaron mukaan jätepisteiden tulee pysyä säällisessä kunnossa. Jos tämä ei onnistu, paikka suljetaan viimeisenä keinona. Rinki on kerran joutunut toimimaan näin, tosin silloin kyse ei ollut taajamassa olevasta jätepisteestä.

Siivoamista yhtiö tilaa yhdestä kerrasta kolmeen per viikko. Joutsan S-Marketin pisteen kertoja tulee mitä ilmeisimmin lisätä, päättelee Lumiaro kuultuaan maanantain sotkuista.

Hän kommentoi tilannetta Joutsan Seudulle lomaltaan, ja lupasi pistää muutoksen vireille heti lomalta palattuaan. Paikallislehti seuraa jatkossakin, mitä keinoja roskaamisen hillitsemiseksi käytetään. JS-Facebookista löytyy video maanantain tilanteesta.

Kunta ilmoitti jo poliisille roskaajasta

Teollisuustielle telemaston liittymän läheisyyteen (Teollisuustie 23/25 väliin) on tuotu tiistaina 25.7 iltapäivän aikana iso kuorma roskia. Jätteet näyttäisivät sisältävän lähinnä kalusteita ja atk-laitteita. Tekninen osasto laittoi tiedon myös poliisille siinä toivossa, että roskaaja jäisi kiinni.

Janne Airaksinen