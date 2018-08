Pääkirjoitus 1.8.2018: Tieremontti on myös paikallisille asukkaille merkittävä

Parhaillaan lienee tekeillä historian suurin yksittäinen työmaa Savenahon kylän alueella, kun valtio rakennuttaa noin 13,5 miljoonalla eurolla uutta Nelostietä sekä remonttiin liittyviä muita liikennejärjestelyjä. Kun nyt työn alla oleva tieremontti valmistuu, alkaa osuus Joutsasta Jyväskylään olla jo varsin turvallisessa kunnossa. Vielä joudutaan kuitenkin odottamaan Leivonmäen kirkonkylän pohjoispuolisen Nauklahden alueen ohituskaistoja, jotka tästä remontista pudotettiin pois.

Päällimmäisin hyöty remontista on Nelostien liikenteelle. Savenahon alue on entisessä kunnossaan ollut Nelostiellä varsin vaarallinen osuus. Tiellä on takavuosina sattunut kuolinkolareitakin. Ohituskaistojen myötä liikenne sujuvoituu ja samalla turvallisuus lisääntyy olennaisesti. Tavoitteena on, että alueella voitaisiin liikenneturvallisuuden vaarantumatta pitää ympäri vuoden sadan kilometrin tuntinopeusrajoitusta.

Olennaisesti liikenneturvallisuus paranee myös Savenahon kylän asukkailla. Nykyiset osin hyvinkin vaaralliset liittymät Nelostielle poistuvat käytöstä ja valtio rakennuttaa kylälle kokoomateitä, alikulkusiltoja ja uusia turvallisempia liittymiä. Savenahossa tieremontin edut on ymmärretty hyvin, koska viime viikon asukastilaisuudessa palaute oli lähinnä kiittelevää. Turvallisuusajattelu ja asukkaiden huomiointi on myös rakentajien keskuudessa parantunut roimasti takavuosista.

Paikalliseen laariin satava hyöty ei rajoitu pelkästään kylän asukkaiden liikenneturvallisuuden parantumiseen, sillä huomattava osa tietöistä teetetään täkäläisillä YIT:n aliurakoitsijoilla. Kuten työmaan ohi ajaessakin huomaa, aika monen koneen kyljessä on paikallisen firman liikemerkki. Näin valtion veroeuroja virtaa paikalliseen elinkeinoelämään.

Markku Parkkonen