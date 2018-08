JouSUA onnistui Oittilan erikoiskokeen järjestelyissä

Joutsan Seudun Urheiluautoilijat vastasi rallin MM-sarjassa Korpilahdella Oittilan erikoiskokeen järjestelyistä perjantaina. Seuran puheenjohtaja Timo Ilmonen kertoo, että vastuullinen työ onnistui aika hyvin. Talkoolaisia seura oli saanut töihin 150 henkeä.

– Homma toimi aika hyvin, vaikka säpinää kyllä oli. Väki tuli yllättävän aikaisin, jo kello 11.00 alkaen isona massana. Meillä oli parkkipaikat jo täynnä, kun sulkuaika alkoi, sanoo Ilmonen.

Hän arvioi Oittilassa käyneen noin 6.000 henkeä, mikä ylitti ennakko-odotukset. Ilmosella on kokemusta aikaisemmilta vuosilta Lempään erikoiskokeen järjestelyistä. Erona on ainakin pituus, sillä Oittila on liki 20 kilometriä pitkänä noin kolme kertaa pitempi. Katsojat eivät myöskään viipyneet paikalla kovin pitkään. Kun ensimmäinen massa tuli kello 11.00 pintaan, niin neljän maissa Oittila oli lähes tyhjä.

Yöpyjiä ei myöskään näkynyt pätkän metsissä, toisin kuin Lempäässä, mikä toi rauhallisuutta. Pöly ja kuumuus toivat oman kiusallisen lisänsä päivään, joskaan metsäpaloja ei onneksi syttynyt.

Ilmonen antaa erityiskiitoksen toimitsijoiden ahkeruudelle siivouksessa. Pätkä oli siistissä kunnossa rallin päätyttyä.

Janne Airaksinen