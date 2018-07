Yhtenäiskouluun uusia opettajia

Joutsan yhtenäiskoululle tulee alkavana lukuvuonna muutamia uusia opettajia. Luokanopettaja Riitta Harjulalle on myönnetty virkavapautta lukuvuodeksi 2018–2019. Sijaiseksi on valittu kasvatustieteen maisteri Essi Voutila. Erityisopetuksen pienryhmän opettajaksi on valittu kasvatustieteen maisteri, erityisopettaja Hanna-Maria Makkonen-Rossi.

Luokilla 7–9 toimivaksi laaja-alaiseksi ja konsultoivaksi erityisopettajaksi on valittu kasvatustieteen maisteri, erityisopettaja Tarja Hänninen.

Markku Parkkonen