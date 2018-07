Kirppis ja lahjapuoti saman katon alla

Leivonmäen kirpputorin ja lahjapuodin omistaja Liisa Kukkanen (kuvassa) tietää monen paikallisen kutsuvan liikettään Leivonmäen valintataloksi. Lempinimi ei liene täysin tuulesta temmattu, sillä monenlaista Kukkasen puodista löytyykin.

On vuokrapöytäperiaatteella myynnissä olevaa kirppistavaraa sekä paikallisia tuotteita kuten esimerkiksi erilaisia elintarvikkeita ja käsitöitä sekä Joutsan Seudun irtonumeroita. Paikallisia tuotteita Kukkanen sanoo ottavansa mielellään myyntiin lisääkin. Lisäksi myynnissä on pääsääntöisesti Kukkasen itsensä tekemää lahjatavaraa, erilaisia koirarotutuotteita ja miniatyyritavaraa.

Viimeksi mainitut, esimerkiksi nukkekodin nukeille ja Littlest Pet Shop -hahmoille sopivat minitavarat ovat kuin suoraan oikeasta elämästä – vain kooltaan huomattavasti pienempiä. On paahtoleipää, suklaakakkua, hillopurkkeja, uuninpellillisiä täynnä tuoreita pullia, huonekasveja, villapipoja, melkein mitä vaan.

Moni mieltää minitavarat yksinomaan lasten leluiksi, mutta Kukkanen sanoo yhtä lailla myös aikuisten nukkekotiharrastajien olevan kiinnostuneita niistä. Hän itsekin tunnustautuu alan harrastajaksi – ei tosin nukkekodin omistajaksi, mutta muuten touhuun vihkiytyneeksi.

– Tämä on periaatteessa aikuisten nukkekotiharrastusta, jossa asiat tehdään mittakaavassa yhden suhde kahteentoista. Ja esineistö on mahdollisesti vähän semmoista pienempää, ettei se edes ole oikein pienten lasten leikittävää. Mutta ei sinänsä, etteikö niitä saisi ostaa minkä ikäiselle tahansa, sanoo Kukkanen.

Nukkekotiharrastuksesta Liisa Kukkanen innostui viime kesänä Savitaipaleen nukkekotimarkkinoilla, josta mukaan tarttui kaksi ensimmäistä – ja Kukkasen mukaan myös viimeistä – nukkea. Nuket Kukkanen nimesi pitkän mietinnän jälkeen Nukke-Miettisiksi, joiden elämää voi seurata Nukke-Miettisten elämää -nimisessä blogissa sekä nukkejen Instagram-tilillä. Nukkejen hankinnan jälkeen alkoi minitavaran tekeminen.

– Marraskuun puolivälissä olin jo Tampereen kädentaitomessuilla kauppiaana. Paljon ei päätä palele. Ei mitään osannut tehdä ja lähtee vaan kauppiaaksi, Kukkanen naurahtaa jälkeenpäin.

Hän tietää monen pitävän nukkekotiharrastusta leikkimisenä, mutta huomauttaa, että eihän pienoisrautatieharrastuksestakaan ajatella niin, vaan sen katsotaan sopivan aikuiselle. Miksei sitten nukkekotiharrastuksenkin.

– Kuitenkin kummassakin asiat tehdään mittakaavassa. Ja tiedän esimerkiksi ihmisiä, jotka tekevät ihan oman kotinsa pienoismalleja. He etsivät kaikki tavarat samanlaista, Kukkanen huomauttaa.

Aikuisen pitämä nukkekotiaiheinen blogikaan ei ole hänen mukaansa harvinaisuus, vaan päinvastoin kuuluu monen aikuisen nukkekotiharrastukseen.

Mikä nukkekotitouhuissa sitten niin kiehtoo, siihen Kukkasella on yksinkertainen vastaus: pieni on kaunista. Ja kun minikokoisista tavaroista on kyse, on varmaa, että niiden tekeminen on pikkutarkkaa näpertämistä. Kukkanen tunnustautuu kuitenkin juuri sen pikkunäpertämisen ystäväksi.

– Nautin siitä ihan hirveästi. Ja tässähän on se, että mitä enemmän teet, sitä enemmän alat himoita tehdä vielä hienompia ja hienompia, sanoo syksyksi minitavaroiden tekemiseen liittyviä kursseja suunnitellut Kukkanen.

Nukkekotiharrastuksen ohella leivonmäkeläissyntyinen, nykyisin Joutsan keskustassa asuva Liisa Kukkanen tunnetaan myös koiraharrastuksestaan. Muun muassa Suomen Kennelliiton kennelneuvojana toimiva Kukkanen on julkaissut aiemmin Koirafanitus-lehteä, kirjoittanut ja kustantanut koirakirjoja ja ylläpitää yhä toimivaa Koirafanitus-verkkokauppaa. Kukkasen liikkeessä olevat koiratuotteet liittyvät nekin Koirafanitukseen.

Koirissa pitkäkarvaisten hollanninpaimenkoirien emäntää viehättää niiden rehellisyys.

– Koira on aidosti sitä, mitä se on ja useasti se on paljon luotettavampi kuin ihminen, perustelee Kukkanen.

