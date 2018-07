Kehonhuolto on tärkeä osa treenaamista

Moni intoutuu kuntosalilla tai muun liikunnan parissa treenaamaan liikaa ja unohtaa kehonhuollon, vaikka se olisi harjoittelussa yhtä tärkeää kuin liikkuminen ja ravitsemus. Tämän on huomannut urheiluhierojana Joutsassa kesän alussa aloittanut, hieronnan ohessa kuntosalivalmennusta tarjoava ja geenitestien jälleenmyyjänä toimiva Teresa Teppola (kuvassa).

Itsekin liikunnallisen taustan omaava Teppola muistuttaa, että treenaamisessa kaikkien pykälien – levon, liikunnan ja ravitsemuksen – pitäisi olla yhtä hyvällä tasolla. Jos yksi puuttuu, toisetkin kärsivät. Teppola sanoo kohdanneensa jo ennen yrittäjänuransa alkamista sitä, että treenataan esimerkiksi kuusi kertaa viikossa, eikä tehdä mitään palautumisen eteen.

– Sitten siinä vaiheessa, kun tulee ylirasitustila kehoon, hoksataan, että palautuminen on aika tärkeää. Pitäisi muistaa minkä takia treeniä tehdään. Että ei se ole varmaan se, että saadaan itsensä kipeäksi, vaan ehkä terveydelliset syyt kuitenkin, muistuttaa Teppola.

Hierojan apuun hän kannustaa turvautumaan esimerkiksi silloin, kun ihminen ei itse huolla kehoaan tai jos vaikka kädet puutuvat tai päätä särkee toistuvasti. Moni vaiva on Teppolan mukaan lihasperäinen ja niistä käydään kyllä puhumassa lääkärille, mutta ei tajuta, että hieronta voisi auttaa. Moni myös yrittää sopeutua jatkuviin vaivoihin ja lopulta turtuu niihin.

– Jos jatkat vaan niin, että hartiat ovat kipeät ja päätä särkee, niin kyllä turrut siihen ja sitten se on taas vähän isompi projekti jossain vaiheessa purkaa. Mutta aika monelle se käy vaan niin, Teppola sanoo.

Toistaiseksi Teresa Teppolan työ on painottunut hierontaan. Kuntosalivalmennukseen tulijoita on ollut vähemmän, mutta Teppola uskoo sen saran vilkastuvan syksyä kohden. Sen sijaan geenitestit ovat jo herättäneet kiinnostusta. Sylkinäytteestä tehtävät, muun muassa lääkevasteisiin, sairausriskeihin, ravitsemukseen ja sukujuuriin liittyviä tietoja kertovat testit ovat tällä hetkellä melko uusi juttu, mutta Teppola uskoo niiden yleistyvän tulevaisuudessa.

Kaiken kaikkiaan asiakkaat ovat löytäneet uuden yrittäjän palvelut hyvin ja avajaispäivän jälkeen tämä on päässyt tekemään täyttä viikkoa.

– Nythän se sitten totuus paljastuu tästä eteenpäin, että miten asiakkaita rupeaa pysymään jatkossa. Mutta toisaalta tosi kiva startti kyllä.

Yrittäjyyden 28-vuotias Teresa Teppola sanoo tuntuneen aina omalta jutulta. Kokemusta hänellä ei siitä ennestään ollut, mutta eri alojen osaamista sen sijaan löytyy, sillä hän on kouluttautunut aiemmin merkonomiksi, kokiksi, hevoshierojaksi sekä ravivalmentajaksi. Myös työmotivaatiota löytyy.

– Minulle ei ole yleensä ollut väliä, mikä ala se on, niin olen omasta mielestäni ollut hirveän motivoitunut ja tehnyt hirveästi töitä sen eteen.

Monipuolinen työtausta on seurausta kulloisenkin elämäntilanteen mukana menemisestä. Teppola sanoo lähteneensä aina ennen sinne, missä on ollut hommaa ja mikä on tuntunut hyvältä, mutta nyt hän kuitenkin iloitsee rutiineista.

Niin sanotusti paljasjalkaisena joutsalaisena hän näkee Joutsan hyväksi paikaksi nuorelle yrittäjälle. Apua saa tarvitessa ja pienellä paikkakunnalla on myös helpompi päästä yrittäjänä esille kuin isossa kaupungissa. Kotipaikkakunta on muutenkin Teppolalle mieleinen, vaikka nuorempana hän ajatteli, ettei jäisi paikkakunnalle. Ulkomailla asuminen kuitenkin opetti arvostamaan Joutsaan ja Suomea ylipäätään.

– Joutsa on tosi hieno paikka ja täällä on paljon mahdollisuuksia yrittäjille ja ihan tavan työntekijöille ja asukkaille, kelle vaan. Tykkää, että täällä on rauhallista ja on luontoa ympärillä. Ihania ihmisiä löytyy paljon, Teppola summaa.

Tarja Kuikka