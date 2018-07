Rusi Ridersilla pitkä kisaviikonloppu takana

Ratsastusseura Rusi Riders järjesti viime viikolla seuranmestaruuskilpailut este- ja kouluratsastuksessa sekä seuran ensimmäiset Suomen Ratsastajainliiton kilpailujärjestelmän mukaiset 2-tason kouluratsastuskilpailut eli entiset aluetason koulukisat.

Torstaina ratkottiin seuran estemestaruudet junioreiden ja senioreiden kesken ja perjantaina oli koulumestaruuksien vuoro. Estemestaruuden veivät junioreista Elli Saarinen ja senioreista Katariina Koskinen, koulumestariksi ratsastivat puolestaan junioreista Silja Kuitunen ja senioreista Johanna Järvinen.

Viikonlopulle oli alun perin kaavailtu myös kakkostason estekisat, mutta ne peruttiin. Sunnuntain koulukisoihin otti osaa kaikkiaan neljäkymmentä ratsukkoa, joista valtaosa oli muualta – kauimmaiset Joensuusta ja pääkaupunkiseudulta. Seuranmestaruuksista sen sijaan kisasi seuran oma väki.

Kakkostason ratsastuskilpailut ovat Rusi Ridersin puheenjohtaja Liisa Alfthanin mukaan Joutsan seutukunnalla sikäli harvinaiset, ettei Joutsassa, Hartolassa ja lähiseudulla ole seuran tietojen mukaan järjestetty niitä ainakaan lähivuosina. Hieman kauempaa vastaavia kisoja sen sijaan löytyy.

– Korpilahti, Lahti, Jyväskylä ja Mäntyharju. Ne ovat semmoiset, missä meidän oma porukka esimerkiksi käy, sanoo Alfthan.

Johanna Järvisen omistamalla Itä-Hämeen hevospalvelujen tallilla toimiva Rusi Riders suunnitteli 2-tason kisojen järjestämistä jo viime kesänä, mutta päättikin tuolloin pitäytyä pelkästään 1-tason kisoissa. Syynä siihen oli Alfthanin mukaan se, etteivät kilpailuolosuhteet olleet tuolloin valmiit. Este- ja koulukaluston osalta asia oli jo viime vuonna kunnossa, mutta ratsastuskenttien laajennustöihin seura pääsi vasta tänä kesänä.

Kakkostason kisat asettavat järjestäjälle erinäisiä vaatimuksia. Esimerkiksi liikenteenohjauksesta on Alfthanin mukaan huolehdittava, kisakaluston on oltava sääntöjen mukainen, kilpailualueella on oltava käsihevosalue eli hevosten taluttamiseen soveltuva alue ja lisäksi kilpailussa täytyy olla stewardi. Viimeksi mainitulla tarkoitetaan toimihenkilöä, joka huolehtii kisoissa siitä, että kaikki noudattavat sääntöjä, turvallisuudesta huolehditaan ja hevosia kohdellaan hyvin

– Meillä on onneksi nyt omassa seurassa kaksi stewardia, niin saadaan stewardi omasta takaa, Alfthan kertoo.

Tarja Kuikka

Yläkuvassa Rusi Ridersin Anna-Kaisa Hentinen ja Falbe, jotka sijoittuivat seuranmestaruuskisoissa senioreiden kouluratsastuksessa toiseksi ja sunnuntain kakkostason koulukisoissa luokassa Helppo A:2 kolmanneksitoista.

Tulokset: Rusi Ridersin este- ja kouluratsastuskilpailut 19.–22.7.2018

Rusi Ridersin estemestaruudet 19.7. Juniorit (estekorkeus 65 cm): 1) Elli Saarinen, Vahva, 2) Edith Heinonen, Bailando, 3) Pinja Purojärvi, Spirit. Seniorit (estekorkeus 75 cm): 1) Katariina Koskinen, Wiske, 2) Anu Fagerholm, Miss Midnight Miller, 3) Anna Onali-Ovaska, Ditto Power.

Rusi Riders koulumestaruudet 20.7. Juniorit (helppo C): 1) Silja Kuitunen, Savimäen Aurum, 2) Elli Saarinen, Vahva, 3) Sanni Koljonen, Iso-Irmeli. Seniorit (helppo B): 1) Johanna Järvinen, Malus Domestica, 2) Anna-Kaisa Hentinen, Falbe, 3) Anna Onali-Ovaska, Ditto Power.

2-tason kouluratsastuskilpailut 22.7. Luokka 1 – Helppo B Nuorten hevosten kenttäratsastusohjelma 2003. 1) Anna Tuomioja, TKR – Grenholma 68.333 %, 2) Anna Hietanen, KoRa – Dizita 64.063 %, 3) Anne Tähtinen, MRA – Jefferson 63.958 % …5) Anna-Kaisa Hentinen, RuR – Falbe 61.146 %… 9) Miia Valtonen, RuR – Iso-Irmeli 56.354 %

2-tason kouluratsastuskilpailut 22.7. Luokka 2 – Helppo A:2 2009 Kat. 1: 1) Anna Tuomioja, TKR – Grenholma 64.052 %, 2) Karoliina Tervas, UHU – Royal Romance 62.586 %, 3) Virpi Höynälä, KoRa – Janella 62.414 %… 13) Anna-Kaisa Hentinen, RuR – Falbe 59.828 %… 18) Sari Lähde, RuR – Nirinä 58.276 %.

2-tason kouluratsastuskilpailut 22.7. Luokka 3 – Helppo A Kenttäkilpailuohjelma n:o 6, päivitetty 2009 Kat. 1: 1) Virpi Höynälä, KoRa – Janella 64.688 %, 2) Tessa Keinänen, HA-71 – Lipton Kite 61.771 %, 3) Nina Vilen, JsR – Ronya 60.729 %.