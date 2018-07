Elämäntapa vauvasta vaariin

Vans&Trucks Club of Finland ry:n vuosittainen päätapahtuma valtasi tänä vuonna Oravakiven leirintäalueen. Liki 400 jäsenen kesän päätapahtumaan oli perjantai-iltaan mennessä saapunut 79 autoa, koko viikonlopun odote oli noin 100 autoa. Kyseinen pääkokoontuminen järjestetään vuosittain heinäkuun kolmantena viikonloppuna jossain päin Suomea, mutta lähes joka kesäviikonloppu jäsenet järjestävät pienempiä kokoontumisia omilla alueillaan. VTCF on perustettu vuonna 1984 ja tässä yhdistyksessä voidaan puhua harrastamisesta vahvana elämäntapana. Mukana on perheitä jo kolmannessa ikäpolvessa. Vaneja ja lava-autoja rakennellaan talvisin ja kesällä kierretään”meetinkejä” koko perheen voimin. Tapahtumissa palkitaan autoja mitä erikoisemmissa kategorioissa ja lisäksi on oheisohjelmaa. Joutsan ohjelmaan kuului kesäkilpailuja, glitter-tatuoijaa ja aina joka tapahtumaan kuuluva live-musiikki sekä karaoke.

Yhdistyksen puheenjohtajan Aimo ”Ami” Haikosen mukaan tärkeimmät kriteerit tapahtuman järjestämiseen juuri Joutsassa olivat helppo saapuminen ympäri Suomea ja leirintäalueen kaksi saunaa.

-Meillä näissä tapahtumissa saunat lämpiävät aamusta iltaan, ja täällä ei tarvinnut ruveta vuoroja yhteen saunaan järjestelemään, Haikonen toteaa.

Yhdityksen sihteeri Jari ”Jasu” Jakonen kertoo talkoohengen olevan avainsana. Yhdistyksessä kaikki tuntevat toisensa ja tekninen tietäminen vaneista ja lava-autoista on huippuluokkaa.

-Kävimme kesäkuussa talkooporukalla täällä raivaamassa ja siistimässä paikkaa, ja kaikki sujui mainiosti. Ei tästä tulisi mitään ilman tällaista yhteishenkeä ja tukiverkostoa. Jos auto pettää tiellä, ensin soitetaan jollekin jäsenelle ja vasta sitten ammattilaiselle tai hinauspalvelulle, Jakonen tiivistää.

Kaikki tapahtumassa olevat autot ovat itse rakenneltuja ja rajana rakentamisessa ovat vain mielikuvitus ja katsastaja.

-Tässä ei työtunteja lasketa, vaan kaikki tehdään rakkaudesta lajiin. Onhan tämä aika kiva tapa viettää viikonloppuja rennosti yhdessä kokoontuen autojen parissa, Jakonen naurahtaa.

Autoja voi käydä ihastelemassa päiväsaikaan sunnuntai-iltapäivään asti leirintäalueella.

Jonna Keihäsniemi