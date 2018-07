Asiantuntija toppuuttelee hysteriaa levän ympärillä, mutta vaarat syytä tunnistaa

Kuluvan suven kelit ovat olleet otollisia leväkasvustojen runsastumiselle paitsi valtakunnallisesti myös Joutsan seutukunnalla. Eniten puhetta on sinilevän ympärillä, jonka kukinnoista puolet voi olla myrkyllisiä. Myös Joutsan seudulla on tullut ilmi sinileväepäilyjä ja myös joitakin vahvistettuja havaintoja.

Suomen Ympäristökeskuksen limnologi Sari Mitikka toppuuttelee kuitenkin sinilevän ympärille helposti syntyvää hysteriaa. Riskit on syytä tunnistaa ja punnita, mutta myös sitä kuuluisaa maalaisjärkeä tulee käyttää.

– Sinilevä kuuluu kaikkiin järviin. Levä lisääntyy edelleen näissä olosuhteissa, tokikin sisävesillä ajankohta on hieman poikkeuksellinen, kertoo Mitikka.

– Tyypillistä on, että tuuli kasaa leviä laiturinnokkiin tai kaislikkoihin, siis paikkoihin, joista ihmiset ne havaitsevat. Tilanteet voivat kuitenkin paikallisesti vaihdella hyvin nopeasti. Tuuli voi hajottaa esiintymät tai painaa esiintymät muualle. Vähäravinteisemmista järvistä pintavesien fosfori voi puolestaan loppua nopeasti, hän jatkaa ja listaa.

Paras lääke sinileviin ovat pitkänaikavälin vesiensuojelutoimet koko valuma-aluetta koskien. Toisin sanoen kaiken ylimääräisen ravinnekuorman vähentäminen on tervetullutta toimintaa.

Mikäli kansalainen epäilee, että omassa rannassa voisi olla sinilevää, on klassillinen sinilevätesti toimiva. Siinä leväpitoista vettä laitetaan lasiin ja annetaan seistä tunnin ajan. Jos pintaan nousee vihreitä hiukkasia, on kyse todennäköisesti sinilevästä. Toinen tapa taas on kokeilla tikulla. Sinilevä hajoaa hippusina ja muut levät jäävät roikkumaan keppiin.

Viranomaiset ovat kehittäneet Järvi-Wiki-palvelun, joka kokoaa paitsi viralliset asiantuntijoiden myös kansalaisten tekemät havainnot. Muita kanavia käyttäen viranomaisilmoituksia ei tarvitse tehdä, ellei sitten ole kyse jostakin todella poikkeuksellisesta. Yleiset uimarannat ja niiden seuranta ovat puolestaan asia erikseen.

– Erehtymisenkin mahdollisuuksia on. Esimerkiksi ruostesieni värjää tiettyjä vesiä tiettyinä aikoina, muistuttaa limnologi Mitikka.

Jos sinileväepäilyjä tai -havaintoja on, tulee erityistä varovaisuutta noudattaa lasten ja lemmikkien kanssa. Samoin tulee muistaa käyttörajoitukset, eli vettä ei pidä käyttää löylyvetenä, eikä syötävien kasvien kasteluun eikä tietenkään juomavetenä.

Mikäli sinilevää on uimavedessä, se saattaa aiheuttaa iho-oireita osalla. Tähän tepsii vartalon huuhtelu välittömästi uimisen jälkeen kaivo- tai vesijohtovedellä.

Jukka Huikko

Kuvateksti: Felisia Flink (vas.), Vilma Reponen ja Alisa Reponen viettivät torstaipäivää Joutsan Telineuimalassa. Uimalaitoksella vedenlaadun kanssa ongelmia ei ole ollut.