Puheenvuoro: Maantie 428:n kunnostus tehtävä ajallaan – paras ajankohta on nyt

Valtakunnan pääväylästön muodostavat valtakunnalliset valtatiet, niitä täydentävät kanta-, maatie- ja yksityistieverkot. Väylästöjen kokonaisuuden on toimittava, jotta teollisuuden raaka-ainekuljetukset, yritysten palveluiden ja asukkaiden liikennöinti päivittäin hoituvat mutkattomasti. Valtateiden 4 ja 5 välillä tärkein Pohjois-Etelä -suuntainen yhdys-, kookoma- ja valtateitä tukeva varatieyhteys on maantie 428 välillä Pertunmaa-Joutsa. Tiellä ovat varsinkin raskaan liikenteen määrät kasvaneet vuosittain huomattavasti, ehkä tuplaantuneet raskaan liikenteen osalta viime vuodesta. Liikenneletkat ovat usein päivittäisiä. Tien kunto Pertunmaalta Joutsan pitäjän rajalle on paikka paikoin erittäin monttuista ja röykkyistä, me paikalliset olemme oppineet väistämään ja surffaamaan monttuja vaihtelevasti, jos muu liikenne sen sallii, mutta poukkoilu kaistoilla ohikulkijoita varmaan ihmetyttää. Mutta autojen iskarit ja nivelet ovat olleet kulutusosia tien käyttäjillä. Montut ja patit vaikeuttavat pahasti tien talvikunnossapitoa. Maantie 428 on päällystetty 1970-luvun alkupuoliskolla. Tien päällyste on elinkaarensa päässä ja rikkonaista, päällysteen rei’istä ja halkioista vesi pääsee tien runkoon ja aiheuttaa lisävauriota.

Maantie 428 -tieyhteys on valtateiden 5 ja 4 välinen yhteys. Se on logistisesti tärkeä yhdystie, jonka rooli tulevaisuudessa korostuu, kun viime syksynä käynnistyi muun muassa Äänekoskelle Metsä Groupin kautta aikain mittavin suomalainen teollisuusinvestointi, kun laitokset käynnistyvät täydelle kapasiteetilla ja tehtaan puukuljetukset tehtaalle liikkuvat täysillä. Muiden yhtiöiden ja yritysten kuljetukset kulkevat myös toiseen suuntaan, eli kuljetukset kaiken kaikkiaan maantiellä 428 lisääntyvät.

Viime kesänä suoritettiin tien ojan penkkojen ja ojien kunnostaminen välillä Pertunmaa kk-Joutsan kunnan raja. Tämä oli hyvä asia ja ensiapu tien hoidon kannalta, että saatiin tienrungon vesitalous tasapainoon. Mutta pelkkä ojitus ei riitä, tie tarvitsee järeämpiä tienhoidollisia toimenpiteitä, rikkoutuneen päällysteen uusimista, pattien ja monttujen tasoittamista ennen kuin tien kunto ajautuu liikennekelvottomaan kuntoon. Tien kunnossapidon kannalta elämme h-hetkessä, jolloin tiestä saadaan kohtuullisin kustannuksin liikennettä palveleva, ennen kuin kunto edelleen heikkenee ja tienkorjaus velka kasvaa huomattavasti. Yksi tien haasteellisimpia paikkoja ovat Viitainlammen mutkat, jossa on paha Viitainlammen mäen nyppylä ja väärinpäin kallellaan olevat s-mutkat, joissa on tullut vuosittain paljon romua ja vaarallisia tilanteita. Nyppylän ja mutkien leikkaamiset ovat erittäin tarpeellisia ja välttämättömiä ja se tulee tehdä kasvavan liikenteen ja liikenneturvallisuuden turvaamiseksi. Uskon että yhden mutkissa kaatamatta ja romuttamottoman rekan hinnalla Viitainlammen mutkat on hoidettavassa kuntoon pitkälle tulevaisuuteen.

Esko Kilpinen

Pertunmaa