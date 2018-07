Näyttelijä Ville Haapasalon uudessa Haapasalon Suomi -televisiosarjassa on mukana myös joutsalaista väriä. Haapasalo kävi viime syksynä tutustumassa muun muassa joutsalaiseen sahdintekotaitoon. Ohjelman Keski-Suomea käsittelevä jakso on nähtävissä nettipalvelu Ruutu Plussassa 25.7. alkaen. Ruutu Plus on maksullinen palvelu, mutta sitä on mahdollista kokeilla maksutta.

Markku Parkkonen