Vladivostok-retkikunta puolivälissä

Joutsasta Vladivostokiin tähtäävä retkikunta alkaa olla puolessa välissä reissuaan. Myöhään maanantai-iltana, peräti 15-tuntisen ajopäivän päätteeksi ryhmä saavutti noin puolen miljoonan asukkaan Novokuznetskin kaupungin. Tiistaina matka jatkui kohti Krasnoyarskia, joka sijaitsee noin 750 kilometrin päässä.

Maanantai-iltana matkaa oli taitettu yhteensä jo liki 5.000 kilometriä. Ryhmä starttasi Joutsasta toissa lauantaina. Tähän mennessä taukopäiviä retkikunta on pitänyt vasta kaksi, ensin Kazanissa ja sitten Omskissa, joten etenemisvauhti per päivä on ollut melkoinen. Teknisiä ongelmia ei ole ollut, mutta sää- ja tieolosuhteet ovat vaihdelleet melkoisesti.

– Uralin ylitys [pääkuvassa tauko Uralilta] oli rekkajonoista ja tietöistä johtuen oli tuskaisen hidasta. Vettäkin satoi useampaan otteeseen. Hotellia ei lennosta meinannut risteyskaupunki Kurganista löytyä. Tie on vaihdellut erinomaisesta surkeaan. Ennen Omskia ajauduimme ukkosmyrskyyn ja hotellillakin oli vielä kunnon säätöä kirjautumisessa. Viikonvaihteessa ja maanantaina helle on ollut melkoinen, raportoi retkikunnan tiedottaja Jani Suhonen.

Ryhmään kuuluvat moottoripyörillä etenevät Suhonen, Tenho Sievänen sekä retkikunnan johtaja Mikko Hännikäinen. Liikkuvana tukikohtana toimii pakettiauto, jota kuskaa Tomi Saari. Mainittakoon, että tukiauton liikehdintää seurataan paikanninlaitteella Joutsan Mahajärvellä kotijoukkojen komentokeskuksessa. Perillä Vladivostokissa ryhmän pitäisi olla viimeistään 1. elokuuta.

Teksti: Jukka Huikko

Kuvat: Retkikunnan matka-albumi



