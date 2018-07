Keräyspiste siirtyi osuuskaupan pihalla

Joutsan S-Marketin pihalla, Yhdystien varrella sijainneet Molok-syväkeräyssäiliöt on kaivettu tällä viikolla ylös. Keräyspiste siirtyy osuuskaupan pihalla nyt toiseen paikkaan, Perttulan kauppakeskuksen vastaiselle sivulle.

Pahvinkeräykselle on jatkossa käytössä puristin, joka on ollut toiminnassa jo tovin.

Samoin vastaava puristin on käytössä pakkausmuovijätteelle.

Metalli- ja lasijätteelle on puolestaan omat keräyspisteensä puristimen etualalla (kts. alakuva).

Pakkauspahvin, -metallin, -lasin ja -muovijätteen keräyspisteen osalta toiminta on valtakunnallisen Rinki Oy:n vastuulla. Rinki on puolestaan kaupan ja teollisuuden yhdessä omistava yhtiö, joka toimii lain velvoittamana.

Myös paperijätteelle on keräyspiste.

Osuuskaupan pihan jätepiste on herättänyt paljon keskustelu sosiaalisessa mediassa muun muassa epäsiisteyden vuoksi. Paikalle on jätetty isojakin määriä sekajätettä, vaikkei näin saisi toimia. Ongelmat painottuvat nimenomaan kesäaikaan, jolloin vapaa-ajanasukkaita ja ohikulkijoita on paljon liikkeellä.

Eräässä sosiaalisen median keskusteluketjussa paikalliset ovat väläytelleet jopa vapaaehtoisten muodostamaa ”roskaneuvontapartiota” paikalle.

Joutsan kunnalla ei ole tekemistä keräyspisteen kanssa

Joutsan kunnalla ei ole tekemistä edellä mainittujen keräyspisteiden toiminnan suhteen. Sen sijaan Joutsan kunta vastaa varsinaisen jätehuollon järjestämisestä pitäjän alueella.

Joutsassa sijaitsevan kiinteistön omistajan, niin yrityksien, vakituisten asukkaiden kuin vapaa-ajanasukkaiden tulee olla jätekeräyksen piirissä. Tämä tapahtuu joko tekemällä sopimus jätekeräysyrityksen kanssa tai liittymällä jäteyhtymään.

Lisäksi Joutsassa toimii Lassila & Tikanojan omistama jäteasema Teollisuustiellä. Siellä otetaan vastaan muita jäte-eriä, esimerkiksi rakennusprojekteista. Samoin paikalle voi toimittaa esimerkiksi ongelmajätteitä.

Jukka Huikko

