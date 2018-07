Osuuspankit julkaisivat helppokäyttöisen verkkopankin

Osuuspankit ovat lanseeranneet uuden verkkopankin, joka sisältää vain niin sanotut peruspankkipalvelut. Palvelussa voi esimerkiksi maksaa laskuja ja näkee, paljonko tilillä on rahaa. Konseptin nimi on OP Saavutettava ja sinne kirjaudutaan internetissä pankkitunnuksilla osoitteessa saavutettava.op.fi.

Uusi, helppokäyttöinen pankkipalvelu on rakennettu muun muassa ikäihmisiä, näkö- tai kuulorajoitteisia tai motorisia haasteita omaavia pankin asiakkaita ajatellen. Palvelua voi käyttää myös esimerkiksi ilman hiirtä. Samoin sen suunnittelussa on huomioitu myös erilaiset apuvälineiden ja ruudunlukulaitteiden yhteistoiminta. Kehitteillä on puolestaan mahdollisuus käyttää palvelua puhumalla.

– Verkossa asioiminen on nyky-yhteiskunnassa lähes väistämätöntä, mutta se voi olla haaste monille iäkkäämmille asiakkaille sekä käyttäjille, joilla on erityistarpeita. Haluamme helpottaa asiakkaidemme arkea ja varmistaa, että kaikilla asiakkaillamme on yhdenvertaiset mahdollisuudet pankkiasioiden hoitamiseen myös digitaalisissa kanavissa, kertoo OP Ryhmän pääjohtaja Timo Ritakallio tiedotteen välityksellä.

Joutsan seutukunnalla on kolme merkittävää osuuspankkileiriä. Joutsassa konttoria pitää Keski-Suomen Osuuspankki. Tammijärvellä on puolestaan konttori Luhangan Osuuspankilla. Järvi-Hämeen Osuuspankilla ei ole omaa konttoria, mutta sillä on tiettävästi vahva sillanpääasema seudulla niin yksityis- kuin yritysasiakkaidenkin saralla Joutsan seudulla.

Jukka Huikko

Toimittajan kommentti: Vihdoinkin!

Jos kirosanat olisi jätetty pois, olisi meidän huushollissa ollut eräänä viime kevään päivänä hyvin hiljaista. Mutta ei siis ollut. Siinä olisi sivullisella saattanut olla naurussa pitelemistä, kun silloin vielä yksinkertainen, nykyään kaksinkertainen insinöörismies yritti etsiä Osuuspankin verkkopankista toimintoa, jolla rahastosta palautetaan rahoja tilille.

Oli pakko nöyrtyä ja soittaa puhelinneuvontaan, jonne tovin jonottamisen jälkeen pääsikin läpi. Puhelinopastuksella kyseinen linkki löytyi sitten varsin helposti ja asia hoitui. Vähän jopa hävetti, mutta onneksi kukaan ei nähnyt. Paitsi koiramme Laku ja Oiva.

Mutta en voinut olla miettimättä sitä, miten asia olisi Mankinsaaressa asuvalta mummoimmeiseltä hoitunut? Toki edellyttäen, että henkilökohtaisessa pankkineuvonnassa olisi sukanvarteen kertyneitä taaloja siirretty rahastoihin ja saatu sitä kautta mummolle parempi tuotto. Ja toki myös paremmat palvelumaksut pankille. Niin kuin tänä päivänä systeemi on – pankkileiristä ja -ketjusta riippumatta.

Yhtälailla on harmittanut Wahlroosin pankin, elikkäs Nordean verkkopankki. Se on vinkunut – varmaankin jo vuoden – että pitäisi tunnuslukukortin sijaan käyttää jotain muuta. En ole saanut aikaiseksi, enkä ehkä aiokaan, niin kauan kuin tunnuslukukorttisysteemi vaan toimii.

Tuo ”vinkuminen” käy ilmi joka kerta kirjauduttaessa. Verkkopankkiin pääsee sitten läpi vierittämällä sivua alaspäin, josta löytyy pienellä präntätty tekstilinkki sitä varten.

Ja jotta ollaan tasapuolisia, niin ei unohdeta Säästöpankkejakaan. Heidän verkkopankki on muistuttanut pitkään – jo monta vuotta – pysyvän salasanan vaihdosta, toki tietoturvasyistä. Mutta kun on se tunnuslukukortti. Minähän en vaihda, kuuluvat kuuluisat viimeiset sanat.

Tässä vaiheessa Mankinsaaren mummolta putoaisi kenties jo tupakki suusta…

Yhtä kaikki, on osuuspankkien helppokäyttöinen verkkopankki enemmän kuin tervetullut uudistus. Jos peilataan maailmaa ja kaikkia toimialoja väistämättä mullistavaa digitalisaatiota sekä sitä, mitä Suomessa tapahtuu, saattaa tämä osuustoiminnallisen yhteisön eturintamassa tekemä linjanveto olla nyt oletettua merkittävämpi.

Suomalaiset teknologioiden ja palveluiden kehittäjät ovat valitettavasti eläneet muun muassa hankalista valintavalikoista tuttua Nokia-aikakautta vuosikymmenen verran liian pitkään. Elleivät pidenpäänkin.

Merkittävä osa digitalisaatiota ja palveluiden uudistamista maailmalla on nimittäin palveluiden kehittyminen yhä helppokäyttöisemmiksi. Ja nimenomaan palveluiden käyttäjien näkövinkkelistä.

Palveluiden käyttö ja suosio perustuu moniin tekijöihin, mutta valinnan ja menestyksen tekevät loppukädessä aina asiakkaat. Helppokäyttöisyys on jo nyt, ja tulevaisuudessa yhä merkittävämpi valinta- ja menestystekijä. Tätä ei sovi unohtaa.

