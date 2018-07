Näin nuoret työllistyvät seutukunnalla

Joutsan Seutu tutustui nuorten kesätyötilanteeseen seutukunnalla. Kysyimme muun muassa nuorilta itseltään, miten he kesätöitä löysivät. Kävimme myös tutustumassa Rutalahdessa, jossa kylälläkin on tarjolla kesätöitä. Haastattelimme myös kaupanalan edustajaa, miksi he nuoria työllistävät.

Kysymykset:

Nimi ja ikä Missä olet töissä? Millaisia työtehtäviä sinulla on? Miten sait työn?

Anniina Haapala, 17 ja Katariina Laitinen, 18 (yläkuvassa) Torimyyjinä Myynti ja asiakaspalvelua sekä marjojen ja juureksien pakkausta Olemme olleet aiemmin töissä täällä ja pyydettiin töihin myös täksi kesäksi.

Nella Lintunen, 14 Jäätelökioskilla Jäätelöpallojen tekoa ja asiakkaille myymistä Huomasin Facebookissa hakuilmoituksen ja laitoin sähköpostitse viestiä.

Viivi Reponen, 14 Tiinan Cafe:ssa Tarjoilua, kassalla olemista ja tiskaamista Tulin kysymään, että pääseekö töihin, kun Tiina Soilu on tuttuni.

Sara Mikkonen, 15 Kirjastossa Hyllytystä, hyllyjen järjestelyä ja postinhakua Hain kunnan lomakkeella töitä.

Matias Havukainen, 15 Tokmannilla Kuorman purkua ja hyllyjen siistimistä Kävin kysymässä paikan päällä, että onko töitä ja ohjattiin tekemään netissä hakemus, jonka täytin.

Katri Kuitunen

Keskimaa palkkasi 31 nuorta

Keskimaa tarjoaa monelle nuorelle kesätyöpaikan, sillä sekä alle että yli 18-vuotiailla on mahdollisuus työllistyä Joutsassa S-markettiin tai ABC:lle. Yhteensä jopa 31 joutsalaista on saanut kesätöitä Keskimaan toimipaikkoihin Joutsassa. ABC:lle on kaiken kaikkiaan palkattu 15 kesätyöntekijää, joista neljä on palkattu Tutustu ja tienaa -ohjelman kautta. S-markettiin on palkattu 16 henkilöä, joista viisi on Tutustu ja tienaa -työntekijöitä. Tutustu ja tienaa -ohjelman idea on antaa alle 18-vuotiaille nuorille, jotka eivät opiskele alaa, mahdollisuus tutustua työelämään, saada työkokemusta ja pohtia, voisiko tämä olla oma ala itselle. Keskimaalle on mahdollista päästä kuitenkin myös alaikäisenä alaa opiskelleena töihin täyttämällä erillisen hakemuksen.

–Keskimaa halusi tarjota alle 18-vuotiaille ammattiin opiskeleville mahdollisuuden työllistyä oman alan töihin, koska alle 18-vuotiaiden on usein vaikeaa muutoin työllistyä, eivätkä ammattiin jo opiskelevien ole mahdollista tulla valituiksi Tutustu ja tienaa -ohjelman kautta, selittää Keskimaan henkilöstöjohtaja Kaisamaria Thusberg.

Thusbergin mukaan nuorille tyypillinen reitti päästä kesätöihin Keskimaalle on joko koulujen TET- eli työelämään tutustumis -jaksojen tai ammatillisen koulutuksen harjoittelujen kautta. Kesätyöjakson seurauksena on mahdollista päästä pidempiin sijaisuuksiin tai jopa vakituiseen työhön. Myös lukuisten avoimien työpaikkojen hakeminen on tyypillinen tapa työllistyä.

Työtuntimäärät vaihtelevat paljon työntekijöiden välillä. Myös työsuhteiden pituudet vaihtelevat. Tutustu ja tienaa -ohjelman työsuhteiden pituus on aina kaksi viikkoa, mutta muuten kesätöissä niiden pituudet vaihtelevat viikoista kuukausiin.

– Kesä on etenkin Joutsan tyyppisellä paikkakunnalla suurinta sesonkiamme, joten töitä pääsääntöisesti löytyy mukavasti, sanoo Thusberg.

Työtunteja on kuitenkin mahdollista lisätä työntekijöiden määrän tarpeen kasvaessa esimerkiksi sairastapauksissa, jolloin lisätyötä tarjotaan aina ensisijaisesti kaupan omalle henkilökunnalle, johon myös kesätyöläiset lukeutuvat.

Suurin syy siihen, miksi Keskimaa palkkaa paljon kesätyöläisiä, on jatkuva työvoimantarve ja joissakin työpaikoissa jopa työvoimapula. Kesätöihin palkataan paljon nuoria, koska he ovat lomalla koulusta.

–Tarvitsemme motivoitunutta ja alasta innostunutta työvoimaa myös tulevaisuudessa, ja siksi Keskimaalle on tärkeää tutustuttaa nuoria meillä tehtävään työhön, sekä tarjota kokemuksia ja toivottavasti onnistumisen elämyksiä oman työelämän rakennuspalikoiksi nuorille, summaa Thusberg.

Katri Kuitunen

Rutalahdessa nuoret töissä Letkaliiterillä

Rutalahden nuorisoseura on jo kymmeniä vuosia tarjonnut töitä nuorille Rutalahden kylältä sekä naapurikylistä. Samuli Huikko, nuorisoseuran puheenjohtaja kertoo, että tänä vuonna nuorisoseura tarjoaa kahvion pitoa ja siivoamista Letkaliiterin tiloissa sekä kiinteistöhuoltoa kuten nurmikon leikkuuta nuorille. Kaiken kaikkiaan täksi kesäksi palkattiin kuusi 15-18-vuotiasta nuorta noin kahden viikon jaksoiksi erilaisiin töihin.

Tavoitteena nuorten työllistämisessä on, että tanssilava Letkaliiteriä saadaan pyöritettyä muutenkin, kun talkootyölllä.

–Työllistäminen on meidän taholta sellaista mahdollista nuorisotyötä, toteaa Huikko.

Samalla nuoret oppivat myös työntekoa. Rutalahden nuorisoseura tulee mitä luultavammin myös jatkossa tarjoamaan töitä nuorille. Palkkaaminen vaatii ohjaamista ja perehdyttämistä, mutta tämä on Huikon mukaan hoidettu talkootyöllä.

Katri Kuitunen