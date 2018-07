Joutopäivät 2018: Garden Party breikkasi

47. Joutsan Joutopäivien yksi kohokohdista oli eittämättä Vanhantalonmäellä lauantai-illan Garden Party ja siellä huippuunsa noussut tunnelma. Muun muassa sosiaalinen media räjähti viimeistään lauantai-iltana Garden Partystä otetuista kuvista, videoista ynnä muista julkaisuista.

Garden Party oli Joutopäivien ohjelmistossa uusi tulokas, jonka järjestelyistä vastasi Aaton ja Ellin sekä ravintola Kellarin yrittäjä Visa-Matti Kuitunen. Kolmipäiväinen festivaali alkoi perjantaina ja päättyi myöhään maanantain vastaisena yönä pikkutunneilla. Ohjelmistossa oli useita orkestereita, vetovoimaisimpana lauantai-illan pääesiintyjä Pariisin Kevät.

Erityisen onnistuneeksi osoittautui Aaton ja Ellin takapihalla olevaan puistoon rakennettu festivaalialue. Palvelut toimivat. Toisaalta alue ei myöskään ollut liian laaja, mikä osaltaan vaikutti paikalla olleeseen tunnelmaan.

– Kyllä Garden Party järjestetään myös ensi vuonna. Hyvää palautetta on tullut. Tarkkoja lipunmyyntimääriä ei vielä ole, mutta perjantaille lipun ostaneita oli noin 600 ja lauantaille noin 1000, paljastaa Kuitunen.

Järjestäjät tyytyväisenä

Myös virallisessa Joutopäivä-organisaatiossa, eli Joutsan Yrittäjät ry:ssä oltiin maanantaina tyytyväisiä kesäjuhlan kokonaisuuteen.

– Joutopäivät onnistui ilmeisesti varsin hyvin, koska ainakaan järjestäjien tietoon ei tullut mitään puutteita järjestelyissä. Sää ei aiheuttanut ongelmia muutamia rankkoja sadekuuroja lukuun ottamatta, kertoo yhdistyksen puheenjohtaja Markku Parkkonen.

Ohjelmisto oli tänä vuonna hyvin monipuolinen. Yleisömäärässä mitattuna onnistujiin lukeutui muun muassa Talkooteatteri, jonka sunnuntai-illan esitys keräsi peräti 320 katsojaa. Myös lapsille suunnattu ohjelma kiinnosti tänäkin vuonna. Nuorisoseurantalo Honkala oli ääriään myöten täynnä Lastenteatteri Loihun esityksessä.

Ilta Talomuseolla tapahtuma sen sijaan keräsi tänä vuonna vain 250 kävijää, mikä jää takavuosien viihdeiltojen lukemista selvästi. Pieni puute koko Joutopäivien ohjelmistossa oli, että alle 18-vuotiaille teini-ikäisille ei ollut viihdeohjelmaa tarjolla.

Järjestäjät olivat tyytyväisiä Uimalan markkinatorin kävijämääriin lauantaina ja sunnuntaina. Erityisesti ohjelmanumerot kiinnostivat yleisöä. Entisaikojen suuren markkinahumun perään kaihoavien lienee syytä tunnustaa, että ne ajat ovat pysyvästi menneet.

– Markkinamyyjiltä saatiin positiivista palautetta ja erityisesti lauantai oli suurimmalle osalle erinomainen myyntipäivä, paljastaa Parkkonen.

Tukkilaiset palaavat Joutopäiville 2019

Ensi vuoden Joutopäivien järjestelyiden osalta on tulossa muutoksia. Se on selvää, että nykyinen festivaalipäällikkö Markku Parkkonen jää sivuun kuuden vuoden jälkeen. Myös yrittäjäyhdistyksen rooli on auki.

– Joutopäivien järjestelyt nykyisellä toimintamallilla voidaan toteuttaa nähdäkseni varsin helposti myös jatkossa. Olemme ideoineet kunnan kanssa tapahtuman tulevaisuutta ja erittäin todennäköisesti Joutopäiville löytyy vetäjä tulevillekin vuosille, kertoo Parkkonen.

Vuonna 2019 Joutopäivät järjestetään 4.-7. heinäkuuta. Yksi ohjelmanumero on jo varmasti tiedossa. Tukkilais-SM-kisat järjestään Joutsan Uimalassa lauantaina 6. heinäkuuta.

Teksti: Jukka Huikko

Kuva: Ilona Savitie