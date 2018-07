Kuuloauto tulee taas

Kuuloliiton kuuloauto saapuu Joutsan seutukunnalle ensi viikon alussa. Autossa niillä, jotka epäilevät kuulonsa heikentyneen, mutta jotka eivät vielä käytä kuulokojetta, on mahdollisuus osallistua kuuloseulaan. Testi kertoo, onko henkilöllä aihetta tarkempiin kuulotutkimuksiin.

Maanantaina 16. päivä kuuloauto vierailee Luhangassa, jossa se on aamupäivän kunnantalon pihassa ja iltapäivän Tammijärvellä Luhangan koululla. Tiistaina 17. päivä auto on Joutsassa virastotalon luona. Autoon ei jaeta Joutsan Kuulo ry:n puheenjohtaja Marja Sokkasen mukaan ennakkoon aikoja, mutta halutessaan ajan voi varata aamulla paikanpäällä, mikäli väkeä on paljon, eikä halua jäädä jonottamaan.

– Ainakin vartti varataan per henkilö, että rauhassa saadaan tehdä mittaus, Sokkanen kertoo testin kestosta.

Kuuloautossa on Sokkasen mukaan käytössä vapaaehtoinen kannatusmaksu.

Peräti 800.000 suomalaisella on jonkinasteista kuulon alenemaa, yli 75-vuotiaista suurimmalla osalla.

Tarja Kuikka